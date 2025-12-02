El secretario de Defensa de Trump se enfrenta a acusaciones de "homicidio y crímenes de guerra" en el Caribe

Los detalles Pete Hegseth se encuentra en el ojo del huracán por, supuestamente, haber ordenado "matar a todos" los ocupantes de una supuesta lancha de narcotraficantes en el Caribe.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha sido acusado por congresistas demócratas de "homicidio" y "crímenes de guerra" tras revelarse que ordenó un segundo ataque a una embarcación para acabar con los supervivientes de un primer bombardeo. Según The Washington Post, Hegseth ordenó "matar a todos" en el barco, lo que llevó a un segundo ataque. La Casa Blanca ha defendido la legalidad de los ataques, realizados bajo la autorización del almirante Frank Bradley, y ha exonerado a Hegseth de responsabilidad directa. La Administración justifica estos ataques como parte de su lucha contra los narcoterroristas.

El secretario de Defensa Pete Hegseth ha sido acusado por los congresistas demócratas de haber cometido "homicidio" y "crímenes de guerra" después de que medios estadounidenses revelasen que había atacado dos veces a la misma embarcación, una presunta narcolancha, para matar a los supervivientes.

En concreto, según The Washington Post, que citaba a dos fuentes con conocimiento directo de la operación, después de que el primer misil impactara en el barco los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban a los restos de la embarcación.

El comandante a cargo del operativo ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, que había ordenado "matar a todos" los presentes en el barco.

Sam Liccardo, congresista por California, ha asegurado en su perfil de X que si las acusaciones son verídicas, Hegseth debería considerarse "plenamente responsable de homicidio". De esta forma, ha respondido a una publicación del secretario de Defensa en la que hablaba de la legalidad del primer ataque contra una narcolancha en el Caribe el pasado 2 de septiembre.

Hegseth ha destacado también que los ataques realizados en esta región están dirigidos a ser "bombardeos cinéticos letales".

La Casa Blanca sugiere que ese ataque se realizó, pero exonera a Hegseth

La Casa Blanca ha dado a entender que EEUU ejecutó un segundo ataque a supervivientes de un primer bombardeo contra una presunta narcolancha en septiembre en el Caribe, pero ha insistido en su legalidad y ha exonerado de cualquier responsabilidad al secretario de Guerra, Pete Hegseth, en un momento en el que el Congreso se dispone a investigar un posible crimen de guerra.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha considerado "verdadera" la afirmación de que Hegseth no dio directamente la orden, al ser preguntada por un periodista en rueda de prensa, y ha leído un comunicado en el que la Administración defiende que el controvertido ataque, reportado por el diario The Washington Post, "tuvo lugar en aguas internacionales y estuvo en conformidad con el derecho en conflictos armados".

"El presidente Trump y el secretario Hegseth han dejado claro que los grupos narcoterroristas designados por el presidente están sujetos a ataques letales de conformidad con las leyes de la guerra. Con respecto a los ataques en cuestión, el 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante (Frank) Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos", ha indicado Leavitt.

"El almirante Bradley actuó con eficacia, dentro del marco de su autoridad y de la ley que regulaba la operación, para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza para los Estados Unidos", ha añadido.

Frank Bradley es un almirante de la Armada estadounidense que en las fechas del ataque era comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjunto. The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en el bombardeo del 2 de septiembre, en el que murieron las 11 personas que iban a bordo de una presunta narcolancha, se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes del ataque inicial.

Leavitt, que ha considerado falsas las informaciones del diario, se ha limitado a leer de nuevo el mencionado comunicado al ser preguntada sobre qué ley autoriza a no dejar supervivientes.

La portavoz ha subrayado que la razón por la que el Pentágono está atacando estos barcos en el Caribe y el Pacífico se debe a que "esta Administración ha designado a estos narcoterroristas como organizaciones terroristas extranjeras".

"El presidente ha dejado muy claro que si los narcoterroristas están traficando drogas ilegales hacia Estados Unidos, tiene la autoridad para eliminarlos, y eso es lo que está haciendo esta administración", ha zanjado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.