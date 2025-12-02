La OMS dice que adelgazantes como Ozempic deben ser de acceso universal para combatir la obesidad

La otra cara Sanidad se niega a financiar este fármaco, así como Mounjaro debido al fuerte impacto económico que tendría en el Sistema Nacional de Salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado que los medicamentos contra la obesidad, como Ozempic, sean accesibles para todos, sugiriendo que sean más baratos o financiados por las administraciones. Sin embargo, en España, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos ha rechazado financiar fármacos adelgazantes como Mounjaro, Ozempic y Rybelsus para el tratamiento de la obesidad. Un estudio de la Fundación Gaspar Casal y Lilly aboga por reconocer la obesidad como enfermedad crónica en España, lo que permitiría financiar tratamientos y mejorar el acceso a recursos preventivos. Además, se sugiere una Estrategia Nacional de Atención Integral a la Obesidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una recomendación por la que pretende que toda la población tenga acceso a los nuevos medicamentos contra la obesidad. Es decir, que toda persona que tenga sobrepeso diagnosticado pueda utilizar fármacos como Ozempic sin que su bolsillo se resienta. De aplicarse, sería una revolución en un mundo en el que mil millones de personas padecen esta enfermedad que provoca millones de muertes evitables al año.

Sin embargo, cabe recordar que Ozempic no es un fármaco que se le prescribe a cualquiera. Según los expertos, se incluye en el tratamiento de personas con obesidad y siempre bajo prescripción médica. Además, advierten que los medicamentos adelgazantes no revierten la enfermedad por sí solos, sino que necesitan ir acompañados de una dieta variada y ejercicio físico.

Así pues, la OMS anhela que estos fármacossean más baratos, bien porque las empresas que los fabrican bajen los precios o porque las Administraciones públicas los financien. En este sentido, Donald Trump anunció hace unas semanas un acuerdo con estas compañías para que rebajen los precios. Concretamente, el medicamento pasaría de costar 1.000 dólares a 350.

Sanidad se niega a financiar Mounjaro y Ozempic

En el caso de España, el coste del tratamiento depende de la duración, aunque siempre tiene que estar pautada por un médico. Cada caja de este medicamento contiene cuatro dosis y se administra semanalmente. Por tanto, el coste puede ir desde los 128 euros hasta lo que cada persona decida gastar. En el caso de que estuviese financiado, el precio se rebajaría hasta los cuatro euros.

No obstante, sí que hay pacientes que tienen financiado este medicamento. Se trata de aquellas que padecen diabetes de tipo dos.

Sin embargo, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha rechazado la opción de financiar de manera masiva fármacos adelgazantes después de una resolución publicada este martes acerca de una reunión que mantuvo a finales de octubre. En ella se propuso la no financiación de varios tipos de adelgazantes, así como la ampliación de las indicaciones de otros por parte de la sanidad pública.

Uno de los que se denegó fue el conocido como Mounjaro, que está indicado en el tratamiento de adultos con diabetes mellitus tipo 2 y como complemento a una dieta baja en calorías y a un aumento de la actividad física para el controsl del pesoen personas con obesidad o bien sobrepeso y al menos una comorbilidad relacionada con ello. Los otros que se denegaron fueron el Ozempic y el Rybelsus.

Un estudio recomienda su financiación

Asimismo, el estudio "El Desigual peso de la Obesidad: el impacto de los Determinantes Sociales de la Salud" publicado por la Fundación Gaspar Casal y Lilly, ha reclamado que la obesidad sea reconocida como enfermedad crónica y multifactorial para mejorar su abordaje, así como la financiación de los fármacos adelgazantes por la sanidad pública y el aumento de los impuestos a las bebidas azucaradas. "Reconocer la obesidad como una enfermedad permite no solo combatir el estigma, sino articular una atención continuada, interdisciplinar y centrada en el paciente", apunta el texto y que ha recogido la 'Agencia EFE'.

En dicho texto se recuerda que la prevalencia de la obesidad en España es del 37,1% de la población adulta -44,3 % en hombres y 30,4 % en mujeres, según los datos del estudio ENE-COVID- unas cifras que sitúan a nuestro país por encima de la media europea.

No obstante, estas cifras varían significativamente según la comunidad autónoma. Así, en aquellas con mayor nivel socioeconómico, como Madrid y el País Vasco, "las tasas de obesidad son relativamente más bajas y el acceso a recursos preventivos y atención sanitaria más elevado que en regiones con menor nivel socioeconómico como Extremadura o Andalucía".

Pero no son los únicos factores que influyen en el desarrollo de la obesidad. También lo son los educativos y de acceso a servicios de salud, así como el género; la ubicación geográfica; el entorno físico; los elementos culturales; laborales; el acceso a servicios de salud y comportamientos no saludables o la soledad no deseada.

Otra de las conclusiones que se extraen del informe es que el abordaje de la obesidad es común en todas las comunidades, pero que está más centrado en la población infantil y en la prevención antes que en el tratamiento. Además, autonomías no cuentan con un plan específico y otras no lo incluyen en Plan de Salud general y otras los tienen completamente desactualizados.

Por otra parte, este texto pretende ser una hoja de ruta para combatir estos condicionantes sociales, aunque sus autores han señalado que lo primero es "reconocer legalmente la obesidad como una enfermedad crónica y multifactorial", puesto que "constituye un paso clave para garantizar una respuesta estructural desde el sistema sanitario".

"Tal como ya ocurre en países como Italia, el reconocimiento normativo favorece el acceso a tratamientos financiados, la asignación de recursos específicos y el desarrollo de una política nacional coordinada que integre prevención, diagnóstico y tratamiento a lo largo del curso de vida", han subrayado.

Asimismo, han reclamado que, al igual que en Reino Unido o EEUU, en España se financie Ozempic, el cual solo está reconocido en diabetes de algunos casos. "La inclusión de estos tratamientos en la cartera de servicios del SNS podría mejorar la equidad en el acceso, especialmente en grupos con mayor vulnerabilidad socioeconómica", han recalcado, al tiempo que han apostado por incorporar "otros recursos terapéuticos como nutricionistas, psicólogos y especialistas para el ejercicio físico".

Reclaman además una Estrategia Nacional de Atención Integral a la Obesidad, así como acciones de educación, comunicación y cambio cultural y para lograr entornos saludables, aumentando por ejemplo los impuestos de las bebidas azucaradas o mejorando los etiquetados de los productos, entre otras.

