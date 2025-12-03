La ex alta representante exterior de la UE Federica Mogherini, imputada por corrupción por un caso de fraude en los fondos europeos

Los detalles La ex jefa de la diplomacia europea está entre los detenidos en una operación por el presunto fraude relacionado con una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos. Los tres han sido imputados por fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.

La ex alta representante de la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, junto a otros dos detenidos, ha sido imputada por presunto fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional. La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía Europea, se centra en un supuesto fraude en un programa de formación financiado por la UE para jóvenes diplomáticos, adjudicado al Colegio de Europa en Bélgica para el periodo 2021-2022. Se sospecha que se infringió el artículo 169 del Reglamento Financiero, compartiendo información confidencial durante el proceso de licitación. La Fiscalía solicitó y obtuvo el levantamiento de inmunidad de varios sospechosos.

La ex alta representante de la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y los otros dos detenidos este martes por presunto fraude en una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos han sido imputados por fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.

En un comunicado, la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) indicó que las tres personas detenidas han sido puestas en libertad al no detectarse riesgo de fuga.

Mogherini fue detenida este martes en el marco de la investigación de un presunto fraude relacionado con una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos. La Fiscalía Europea llevó a cabo registros este martes en el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica) y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas.

Los actos sospechosos se refieren a un proyecto de la Academia Diplomática de la Unión Europea –un programa de formación de nueve meses de duración para diplomáticos jóvenes en los Estados miembros–, adjudicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior al Colegio de Europa en Bélgica, para el periodo 2021-2022, tras un procedimiento de licitación.

La investigación se centra en si el Colegio de Europa y/o sus representantes fueron informados de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación y tenían motivos suficientes para creer que se les adjudicaría la ejecución del proyecto, antes de la publicación oficial por parte del SEAE del anuncio de licitación.

"Existen fuertes sospechas de que, durante el proceso de licitación del programa, se infringió el artículo 169 del Reglamento Financiero relativo a la competencia leal y de que se compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso con uno de los candidatos participantes en la licitación", indicó la fiscalía.

Antes de los registros, la Fiscalía Europea solicitó el levantamiento de la inmunidad de varios sospechosos, lo que fue concedido. La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la Unión Europea que se encarga de investigar, perseguir y juzgar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.