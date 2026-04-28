"Ahora tengo velas, linternas, radio de pilas" y "dinero en efectivo": aprendizajes un año después del histórico apagón

¿Por qué es importante? Si volviera a producirse un gran apagón, algunos ya estarían más que preparados. "Tengo velas, linternas, radio de pilas... Todo por si alguna vez hace falta".

Hace un año, el 28 de abril de 2025, a las 12:33 horas de la mañana, España se quedaba a oscuras. El gran apagón nos dejaba sin semáforos, sin ascensores, sin acceso a los cajeros y sin poder ver la televisión o escuchar la radio en nuestros móviles. Ahora, que ha pasado el tiempo, nos preguntamos qué hemos aprendido de este suceso. Qué hemos cambiado en nuestras vidas.

Porque la Península Ibérica entera se quedó sin suministro, sin electricidad y sin luz. Hasta se quedaron muchas personas atrapadas en los ascensores, metros y trenes, sin saber cuánto duraría esa oscuridad. Por ello, nos lanzamos a los supermercados.

Entonces supimos que hay que tener dinero en efectivo, una linterna en casa, una radio de pilas. También que no hay que apurar tanto con la gasolina. La cuestión es si, ahora que se cumple el primer aniversario del apagón histórico, seguimos siendo así de precavidos y aplicamos lo que nos enseñaron los expertos.

Si volviera a producirse un gran apagón, algunos ya estarían más que preparados. "Tengo velas, linternas, radio de pilas... Todo por si alguna vez hace falta", nos cuentan. Hasta si echamos la vista atrás, nos daremos cuenta de que en algunos hábitos sí que hemos cambiado. Por ejemplo, una persona de Sevilla, que asegura que "a raíz de eso, llevo dinero en efectivo". Lo mismo nos cuentan en Bilbao: "Llevo efectivo guardado en el móvil y monedillas sueltas en el bolso".

Y es que el efectivo fue algo que se volvió esencial aquel día, y ahora muchos lo llevan en sus carteras. "Es importante porque, en un momento dado, no te funciona nada y entonces estás perdido", reconoce una mujer.

Pero no es lo único que hemos incorporado a nuestras vidas. De nuevo en Bilbao, nos encontramos con quien reconoce que "una radio con pilas hemos comprado". Porque durante el apagón, necesitábamos saber qué ocurría y solo los que tenían una radio a pilas estaban informados. Por eso, los transistores estaban codiciados. Otros hasta han cambiado sus prioridades a la hora de elegir una cocina. Es el caso de una pareja de Sevilla. "Busco un piso que tenga cocina de gas, no eléctrica".

Aunque los precavidos no son mayoría, nos hemos encontrado con personas que ya no recuerdan lo vivido el 28 de abril de 2025. "Ni efectivo, ni linternas, ni velas", reconoce una mujer. Y es que un año después muchos ya han olvidado este episodio. "Me volvería a pillar desprevenida".

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