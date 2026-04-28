El acceso a la sanidad de un migrante en situación irregular en España: urgencias para todos y criterios para citas médicas

¿Por qué es importante? Un migrante en situación irregular, sin permiso de residencia, que acredite que lleva más de tres meses en España, puede recibir asistencia sanitaria gratuita: en urgencias o en un centro de salud, por enfermedad grave o por una complicación rutinaria.

Desde hace un mes, los migrantes en situación irregular en España que acrediten más de tres meses de residencia pueden acceder a asistencia sanitaria gratuita, tanto en urgencias como en centros de salud. Este cambio surge tras la aprobación en 2018 de un real decreto por el Gobierno de Pedro Sánchez, que buscaba ofrecer asistencia sanitaria universal y gratuita, aunque inicialmente dejó los requisitos a discreción de las comunidades. Esto provocó disparidades en su aplicación. Ahora, con criterios unificados, algunos problemas persisten, especialmente en comunidades como Madrid y Valencia. Antes de 2018, durante la crisis económica, la asistencia era limitada.

Vox ha conseguido que, aunque no fuera a salir adelante, se hablara en el Congreso de imponer en España la prioridad sanitaria, es decir, priorizar a los nacionales de España en la asistencia sanitaria. De esta forma piden excluir a unas 7,2 millones de personas y dejarles solo ir a urgencias. Se escudan en que es por luchar contra el colapso sanitario mientras el Gobierno ha dicho que es siniestro e inconstitucional y Sumar habla de apartheid. Pero, ¿es verdad que alguien que llegó ayer hoy pueda ir al médico? La respuesta es no.

Un migrante en situación irregular, sin permiso de residencia, que acredite que lleva más de tres meses en España, puede recibir asistencia sanitaria gratuita. En urgencias o en un centro de salud. Por enfermedad grave o por una complicación rutinaria. No debería haber problemas.

Esto es así desde hace más o menos un mes. Antes tampoco debería haber problemas, pero los había. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2018 un real decreto para dar asistencia sanitaria universal y gratuita a los migrantes en situación irregular, pero sin fijar claramente unos requisitos mínimos, que dejaba al criterio de las comunidades.

Y ahí cada una hizo lo que quiso. Unas fueron generosas, otras no tanto. Ahora, ocho años después, fija unos criterios válidos para todo el estado, de obligado cumplimiento por las comunidades que gestionan la sanidad.

Según esto ya no debería haber problemas, pero siguen produciéndose. laSexta ha hablado con CEAR, una organización implantada en todo el país que trabaja con migrantes en situación irregular en todo el país, y ha contado que, en este mes de aplicación de la nueva normativa, hay comunidades donde no hay problemas y otras donde sí.

En Madrid y la Comunidad Valenciana, por ejemplo, siguen poniéndose trabas. Esto no significa que los Gobiernos regionales la boicoteen, ya que puede deberse a que todavía no lo han asumido las direcciones de los centros. En Andalucía, por ejemplo, hay zonas donde no hay problemas y otras donde sí, siendo el mismo Gobierno.

Antes de 2018, sin embargo, España se encontraba en plena crisis. Desde 2008 descendió la riqueza nacional cerca de un 8%, se duplicó la deuda, se duplicó el déficit, el paro se multiplicó por tres hasta el 25% y el Gobierno de entonces quiso ahorrar y quitó la asistencia sanitaria a los migrantes en situación irregular, sin papeles. Solo podían ir a urgencias por causa grave, solo se atendía a embarazadas y a menores.

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