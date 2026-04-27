Llevar entre 70 y 100 euros en efectivo en la cartera: el consejo del Banco de España un año después del gran apagón

los detalles Se cumple el primer aniversario del apagón histórico y nos preguntamos qué hemos aprendido. "Desde que ha pasado esto del apagón, algo siempre llevamos, tenemos en casa siempre una cifra que pueda cubrir cualquier percance", reconoce una señora.

Un año después del gran apagón en España, muchos ciudadanos han reconsiderado la importancia de llevar efectivo. Expertos del Banco de España sugieren tener entre 70 y 100 euros en metálico para afrontar imprevistos. Sin embargo, en la práctica, muchos han olvidado esta recomendación, prefiriendo depender de las tarjetas de crédito. Algunos, como un hombre que solo puede pagar en efectivo al peluquero, o jóvenes que necesitan monedas para máquinas expendedoras, aún recurren al dinero en metálico. El apagón enseñó la importancia de estar preparados, aunque la costumbre de llevar efectivo se ha perdido, como admiten varias personas.

Un año después del gran apagón en España, muchos han confirmado que es mejor llevar siempre algo de efectivo encima, por lo que pueda pasar. De hecho, se recomienda tener siempre en el bolsillo o en la cartera entre 70 y 100 euros en efectivo. Al menos, así lo han recordado este lunes los expertos del Banco de España. Esa es la recomendación, pero la realidad puede ser muy distinta. Por ello, hemos salido a la calle para preguntar a los ciudadanos si de verdad llevan dinero en efectivo para hacer sus compras y para hacer frente a posibles imprevistos económicos.

Nos hemos metido en sus carteras para ver qué llevan en ellas además de la documentación y las tarjetas de crédito. Y parece que muchos tienen un poco olvidado el efectivo; aunque en algún caso, no queda más remedio que recurrir a él.

"Si es el peluquero, por ejemplo, solo puedo pagar en efectivo", nos cuenta un señor. O el caso de una chica joven que nos explica que "cuando sales de fiesta o para comprar cigarros, las máquinas suelen aceptar más bien monedas". Es entonces cuando nos acordamos de esas monedas sueltas.

Porque se cumple un año del apagón histórico en España, de ese día que vivimos sin electricidad y que nos enseñó que, a veces, lo de toda la vida es lo que nos salva cuando la tecnología falla. "Desde que ha pasado esto del apagón, algo siempre llevamos, tenemos en casa siempre una cifra que pueda cubrir cualquier percance", reconoce una señora que aplica lo aprendido.

Aunque mucho ya se nos ha olvidado lo vivido. "Si vuelve a haber un apagón, que fue un día, pues tiro de lo que haya y listo". Porque no siempre se puede ser previsor y así, los problemas nos pueden pillar "con la cartera vacía".

Y es que hemos perdido la costumbre de ir al cajero. Tanto, que hay quien reconoce: "¡Es que no me acuerdo de la última vez que saqué efectivo!" o que cuentan que van lo justo y necesario, "para algo muy puntual" o "cada dos meses o así".

Que los expertos financieros recomiendan llevar entre 70 y 100 euros en metálico por lo que pueda pasar, así que si son precavidos, tomen nota.

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