Wyoming recuerda el apagón: "Un año después, seguimos sin saber muy bien qué falló y si puede volver a suceder"

El presentador señala que el día del apagón se manifestaron las dos personalidades de nuestro país: algunos ciudadanos salieron a la calle para "disfrutar de la vida sin móviles", mientras que otros comenzaron a buscar la causa y los culpables.

El Gran Wyoming afirma que la esencia de España se puede explicar con dos cuadros de Francisco de Goya: 'La gallina ciega' y 'Duelo a garrotazos'. El presentador recuerda que hace un año se produjo un apagón generalizado en el país, y, en ese momento, se manifestaron las dos personalidades que ejemplifican esos cuadros.

Algunos ciudadanos decidieron "asumir la situación con calma", y salieron a llenar las calles "para disfrutar de la vida en comunidad sin móviles". "Por otro lado, surgió la otra personalidad de España y nos liamos a garrotazos para buscar la causa y, de paso, al culpable", añade.

"Las primeras en recibir de lo lindo fueron las energías renovables", señala, ya que muchos aseguraban que el apagón "era culpa del desarrollo sostenible, de la Agenda 2030, la dictadura 'woke' y la energía solar y eólica".

"También se liaron a garrotazos entre Red Eléctrica, que pertenece al Estado, y las compañías energéticas", recuerda Wyoming, "y, un año después, se siguen echando la culpa mutuamente, lo que seguramente signifique la culpa es un poco de todos".

El presentador de El Intermedio cuenta que también "se liaron a garrotazos" Gobierno y oposición "por el modelo energético de España". "Feijóo sigue apostando por la energía nuclear, pese a los costes económicos y ecológicos", indica, "porque, total, los residuos se entierran y a otra cosa". "Si funcionó con la trama Kitchen, ¿cómo no va a funcionar con una mierda de radioactividad?", añade.

"Un año después del apagón aquí seguimos", reflexiona, "sin saber muy bien qué falló, sin saber si puede volver a suceder y con las dos personalidades de España resumidas en estos cuadros".

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