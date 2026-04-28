Ortega Smith declara la guerra a Vox y amenaza a Abascal: "Teme que se sepa la verdad"

Los detalles El exsecretario general de Vox ha anunciado que tomará "acciones judiciales" por la vía penal contra la formación ultra.

Javier Ortega Smith ha iniciado un conflicto abierto contra Vox, lanzando serias acusaciones contra su líder, Santiago Abascal, a quien acusa de temer la verdad sobre la falta de democracia interna en el partido. Ortega Smith, expulsado del partido, mantiene su posición como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y critica la toma de decisiones centralizada en un pequeño grupo. Abascal propuso su destitución en un chat del Comité Ejecutivo, decisión que Ortega Smith califica de arbitraria. El exsecretario general planea llevar el caso a los tribunales, y se especula que posee información comprometedora sobre Abascal. La disputa marca el fin de una relación personal y política entre ambos, que compartían una estrecha amistad.

Javier Ortega Smith ha decidido ir a la guerra contra Vox. El todavía portavoz en el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado este martes unas graves amenazas al líder de la formación, Santiago Abascal, que, según él, "teme que se sepa la verdad".

Durante la rueda de prensa previa al pleno municipal, Ortega Smith ha lanzado una pregunta: "¿Qué es lo que teme el señor Abascal?". Según ha dicho, esa verdad es que en Vox no hay democracia interna porque "hay cuatro, que son los que cortan el bacalao y el resto solo dice amén, amén". "Como no digas amén, sales por la puerta expulsado", ha criticado.

A pesar de que fue expulsado del partido, el exsecretario general de Vox aún se considera una voz autorizada de la formación en el Ayuntamiento de Madrid como "portavoz del grupo municipal de Vox". El propio Abascal propuso su salida en el grupo de WhatsApp del Comité Ejecutivo.

"Propongo el cese inmediato de Javier Ortega Smith", escribió Abascal. La decisión se tomó en 13 minutos y, después de votar su destitución, le pidieron que abandonara el grupo. Ortega Smith lo ha calificado como "una burda arbitrariedad" y ha denunciado que "está todo cocinado y precocinado". "Ese órgano es un florero", ha sentenciado.

Chantajes mutuos

De momento, se está preparando para llevar la decisión a los tribunales por la vía penal, una disputa que temen en la cúpula de Vox. Fuentes de la ejecutiva han trasladado al periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet que tienen miedo de las posibles revelaciones que pueda hacer su antiguo compañero de partido.

En Al Rojo Vivo, Lamet ha explicado que, según sus fuentes, Ortega Smith "tiene la bomba nuclear", es decir: "Información económica sobre Abascal". No obstante, ha apuntado que las amenazas van en ambas direcciones, ya que "la cúpula de Vox también tiene información sobre él".

La guerra anunciada por Ortega Smith es el punto final no solo a una relación política. Abascal ha reconocido la amistad con quien es incluso el padrino de su hija. "Es alguien muy especial para mí. Mi amigo y compadre Javier Ortega"; "mucho más que un amigo", ha declarado en distintas ocasiones.

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