Adriana Lastra pide al PSOE llevar el caso Salazar a la Fiscalía

Sí, pero... La exvicesecretaria general del PSOE también ha tenido un mensaje para el Partido Popular tras sus críticas por el caso de Salazar y ha pedido a los de Feijóo que "se tapen un poquito".

La exvicesecretaria general del PSOE y actual delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha pedido al comité antiacoso del PSOE que, tras concluir los trabajos en relación a las denuncias de dos militantes socialistas contra el exdirigente del partido Paco Salazar por acoso sexual, ponga este asunto "de manera inmediata" en conocimiento de la Fiscalía.

Así lo ha asegurado tras recalcar que se trata de la postura que la secretaria de Igualdad de la FSA-PSOE, Natalia González, trasladó ayer a la Secretaría de Igualdad de la Ejecutiva del PSOE en una reunión con todas las federaciones regionales.

La reunión tuvo lugar después de que elDiario.es publicara que las denuncias habían desaparecido del canal interno del PSOE y de que poco después la formación asegurara que el proceso seguía abierto, a pesar de que Salazar se había dado de baja como afiliado.

"Cuando se acabe de recoger toda la información, hay que ir a Fiscalía. Es lo que tiene que hacer nuestro partido y estoy segura que ellos están convencidos de hacerlo", ha sostenido Lastra al entender que se trata de un caso de "violencia contra las mujeres".

A preguntas de los periodistas, la exvicesecretaria general del PSOE ha insistido en que la formación ha sido "muy clara y contundente desde el primer momento" cuando salieron a la luz los testimonios de estas mujeres, porque se trata de una organización que "siempre ha defendido la independencia, la seguridad y la libertad de las mujeres". Preguntada sobre si Ferraz ha tardado en actuar en relación a este asunto, Lastra ha respondido: "Lo han dicho ellos mismos, así que para qué reiterar lo que ya esta dicho".

La delegada del Gobierno ha recordado que, tras conocerse las primeras informaciones que apuntaban a que a esta persona se le estaba acusando "de violencia contras las mujeres", Salazar no entró en la comisión ejecutiva del partido. Lastra ha defendido que el PSOE ha construido "toda la arquitectura legislativa que protege y ampara a las mujeres de este país ante situaciones terribles, como son estas que estamos conociendo a través de los medios de comunicación".

"Una de las cosas que más nos costó trasladar a la sociedad es que la violencia contra las mujeres no es una cuestión del ámbito privado, es un delito público", ha dicho, tras señalar que, por ello, la FSA trasladó a la comisión ejecutiva federal la necesidad de llevarlo ante el Ministerio Público.

Sobre las declaraciones del PP sobre este caso, Lastra ha pedido a la formación que "se tape un poquito" cuando se refiere a los socialistas.

