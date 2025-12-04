Ahora

Choque monumental en la Asamblea

"Verles agitados me pone": un diputado del PP de Ayuso desata una bronca monumental con Más Madrid por una impresentable frase

Qué están diciendo "Había dejado un poco de tiempo para que se agitasen y demás y verlos así a mí me pone", ha espetado, en tono socarrón, el diputado Ángel Alonso Bernal. Más Madrid lo tacha de "violencia política".

La Asamblea de Madrid ha vuelto a ser escenario de un choque monumental entre el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso y la oposición. Esta vez ha sido a raíz de la intervención del diputado 'popular' Ángel Alonso Bernal, que se dirigía a la izquierda en estos impresentables términos: "Había dejado un poco de tiempo para que se agitasen y demás y verlos así a mí me pone". "Verlos enfadados me encanta", ha insistido, en tono burlón.

Unas palabras ante las que la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha reclamado a la Presidencia del parlamento autonómico que instara al diputado a retirar esas declaraciones. "Se ha referido a mí en un debate parlamentario y ha dicho que 'me pone verte enfadada'. 'Me pone veros enfadados'", ha denunciado.

"¿Usted se cree que esa connotación no es violencia política en un parlamento?", ha aseverado, dirigiéndose al presidente de la cámara, el también 'popular' Enrique Ossorio. "Exijo a la Presidencia que le haga retirar esas palabras del Diario de Sesiones", ha insistido. Sin embargo, el presidente de la Asamblea le ha restado importancia, aludiendo a la literalidad de la frase: "Yo le he escuchado decir dos veces esa frase y yo la primera vez oí 'me gusta verles enfadados'", ha apuntado.

Mientras, desde su escaño, el diputado ha asegurado a su vez a gritos que la dirigente de Más Madrid le había escuchado mal. "Menos mal que han vuelto las taquígrafas", ha aseverado por su parte Bergerot, que ha insistido en que se trata de un episodio de violencia política y "además, cobarde".

