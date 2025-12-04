La Audiencia archiva las acusaciones contra Francisco Martín en el caso de Begoña Gómez y señala al juez Peinado por basarse en "suposiciones"

Los detalles El tribunal tampoco cree que se le pueda atribuir al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid un supuesto delito de malversación por por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno.

Toque de atención de la Audiencia Provincial de Madrid al juez Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez. El tribunal revoca la imputación a Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y secretario general de la Presidencia del Ejecutivo entre 2021 y 2023.

La Audiencia admite los recursos de las defensas y concluye en su escrito que el juez Peinado se basó en "suposiciones" para imputar a Martín por prevaricación. El tribunal tampoco ve "el más mínimo indicio" de participación de Martín en un presunto delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno.

El juez Peinado había admitido una querella de Vox que ahora los magistrados de la audiencia madrileña rechazan, al entender que no hay indicios de que Martín, cuando ocupó ese cargo, participase en una presunta desviación de las funciones que debía cumplir Cristina Álvarez.

En el auto al que ha tenido acceso laSexta se detalla que "se atribuye en la querella al anteriormente citado, un posible delito de prevaricación, que habría consistido en el nombramiento de Cristina Álvarez, para unas funciones en las que se iba a realizar una desviación hacía los intereses personales de la mujer del Presidente del Gobierno". "Por los recurrentes se afirma que el nombramiento se realizó tres años antes, de que el querellado tomara posesión del cargo y cesó en el 2023, cuando Cristina Álvarez sigue en el desempeño del cargo. Al respecto tampoco se aportan indicios del supuesto conocimiento, pues resulta lógico pensar que Francisco Martín Aguirre, tuviera conocimiento de la actividad oficial de Cristina Álvarez, pero no consta que supiera que esta estaba excediéndose de sus funciones, por indicación de Begoña Gómez. Tratándose de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad, procede acordar la inadmisión de la querella respecto del citado Francisco Martín Aguirre".

En cuanto a la imputación por malversación, el escrito explica que "los recurrentes casi de forma unánime se centran en la legalidad del nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de la mujer del Presidente del Gobierno, cuestión que está fuera de toda duda". "Como se ha dicho, el posible delito de malversación se refiere a la supuesta desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la administración, de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, lo que supone una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados. Por el contrario no se cita en la querella, ni se proporciona el más mínimo indicio de la participación en dicha actividad del citado Francisco Martín Aguirre", concluye.

Martín declaró el pasado 14 de mayo ante el juez Peinado. "He comparecido ante el juez y he podido confirmarle que yo en ningún momento participé en ese nombramiento por el que se me ha citado hoy en calidad de investigado", precisaba el propio Martín Aguirre a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla. Añadía además que estaba "tranquilo" y vaticinaba "todo va a terminar en nada, porque no hay nada".

