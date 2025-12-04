La Fiscalía abre diligencias por acoso sexual contra el líder del PSOE de Torremolinos tras la denuncia de una militante

El contexto Una militante socialista denunció a Antonio Navarro ante la Fiscalía y a través del canal interno del partido. El PSOE de Málaga ha pedido a Ferraz que autorice su suspensión de militancia e insta al dirigente a que deje sus cargos.

La Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Málaga ha iniciado una investigación preprocesal contra Antonio Navarro, secretario general del PSOE de Torremolinos, tras una denuncia por acoso sexual de una militante. La denunciante presentó mensajes de WhatsApp en los que Navarro le enviaba comentarios sexuales y obscenos, ignorando sus intentos de mantener la conversación en un ámbito laboral. Además, la mujer relata que Navarro la tocó sin su consentimiento.

La Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales de investigación contra el secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, a partir de la denuncia por acoso sexual interpuesta por una militante del partido, en la que narraba los mensajes sexuales, insinuaciones y proposiciones indeseadas que él le hacía. Si el Ministerio Público determina que estamos ante un delito de acoso sexual, entonces presentará una querella contra el dirigente socialista en el juzgado.

Así lo han confirmado fuentes fiscales a laSexta este jueves, tras conocerse la víspera que esta víctima había acudido a la Fiscalía e interpuesto también una queja en el canal interno de la formación, que aseguró que el Órgano contra el Acoso estaba estudiando el caso y que también ha trasladado el asunto a la Comisión Ejecutiva Federal.

El PSOE de Málaga, además, aseguró que si el Ministerio Público abría diligencias, como efectivamente ha ocurrido, suspendería cautelarmente de militancia a Navarro y este jueves ha confirmado que así lo ha solicitado a la Comisión Ejecutiva Federal "de acuerdo con los estatutos aprobado en el último congreso federal del partido y con el Código Ético y de Conducta". Además, la dirección provincial le pide "que ponga inmediatamente a disposición del partido sus cargos institucionales".

"No vamos a tolerar ningún comportamiento que suponga acoso alguno a una mujer. El PSOE es un espacio libre de acoso y un espacio de seguridad para todas las mujeres. Ese es un compromiso inquebrantable de la dirección provincial del PSOE de Málaga", agregan en un comunicado.

Este caso se suma además al de Paco Salazar, denunciado asimismo por acoso sexual y actitudes machistas, cuya gestión por parte del partido está siendo más que cuestionada por la tardanza en actuar ante las denuncias de trabajadoras contra el exdirigente.

Mensajes repugnantes

El diario 'Sur' adelantaba el miércoles algunos de los mensajes de WhatsApp que la víctima de Navarro aportó en su denuncia, en los que el dirigente le hacía comentarios sexuales y obscenos tan explícitos como "no me esquives, que te quiero meter ficha", "yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza" o "¿ese escote lo has tenido siempre?", ignorando por completo los intentos de ella por reconducir la conversación hacia temas laborales.

En su denuncia, la mujer asimismo relata que Navarro le tocó el trasero sin su consentimiento. En la conversación de WhatsApp posterior, también aportada por la víctima y recogida por el citado diario, se refleja una larga sucesión de mensajes en los que él parece querer disculparse pero sigue asediándola, llegando a sugerir que podría estar esperándola ante su casa: "Tendrás que tirar la basura, ¿no? Digo yo".

En días posteriores, además, sigue insistiendo con mensajes fuera de lugar: "Cuando te enfadas te pones muy guapa", "te ponía ahora de vuelta y media", "¿por qué estás tan buena?" o incluso "iré depilado por si tienes un desliz". Un acoso constante, que, denuncia la víctima, le generaba "una presión insoportable e incluso miedo" de que pudiera aparecer en su casa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.