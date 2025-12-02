El duro testimonio de las denunciantes de Paco Salazar: "Te pedía que le enseñaras el escote o se subía la bragueta en tu cara"

Los detalles 'elDiario.es' detalla el contenido de las denuncias contra Salazar, con el testimonio de una de las denunciantes: "Si te agachabas a coger algo del suelo, te decía que te agacharas otra vez para demostrar lo flexible que eras".

Dos de los escritos presentados por mujeres que trabajaron a las órdenes de Paco Salazar que desaparecieron del canal antiacoso habilitado por Ferraz describen el comportamiento "de acoso sexual" del consultor externo del PSC y exasesor de Moncloa a sus subordinadas. Según desvela 'elDiario.es', uno de esos escritos habla de un ambiente de trabajo "irrespirable" debido al comportamiento de un Salazar que "destilaba misoginia y baboseo en cada comentario disfrazado de broma que hacía".

"Su lenguaje era hipersexualizado hasta para dar los buenos días. Salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)", cuenta una militante del PSOE en el escrito que presentó, un texto en el que detalla el día a día con Salazar.

"Escenificó un día en medio del despacho una felación con todo lujo de detalles sin venir a cuento. En privado, sobrepasaba otras líneas. No entro en detalles por este medio de denuncia porque no me transmite la seguridad de que esto no vaya a tener consecuencias. Y, en resumidas cuentas, porque sigo teniendo miedo", confiesa la denunciante, que asegura que Salazar hacía ostentación de su poder.

"Él sabía cuándo te incomodaba y lo disfrutaba manifiestamente. Cuando le llevabas un trabajo para que lo viera, decía que ahora es cuando él le ponía 'una mijita de su polla'. Disfrutaba al ver la risa falsa que le poníamos a sus chistes degradantes, vernos la cara de susto cuando nos llamaba a su despacho, ver cómo nos movíamos torpes por la sala intentando contestar evasivamente con alguna gracia a sus preguntas para no sufrir las consecuencias. Porque sí, si le ponías límites, pagabas las consecuencias. De repente, no tenías nada que hacer porque te sacaba de los proyectos. O llamaba a reuniones a todo el equipo y tú te quedabas fuera. O te gritaba sin ningún motivo delante de todo el mundo diciendo que habías hecho o dicho algo mal", detalla.

"No se cortaba en exteriorizarlo: a Paco le gustan 'las niñas"

Otro de los escritos interpuestos por una excompañera de Salazar recoge más comentarios degradantes con "comportamientos explícitos, bromas humillantes y comentarios sobre la vida sexual, la vestimenta o el aspecto físico".

"Llegaba por la mañana y te decía el buen culo que te hacía ese pantalón o te pedía que le enseñaras el escote. Si te veía mala cara, te preguntaba en mitad de la oficina si habías dormido poco por haber mantenido relaciones sexuales. Y nos sometía a situaciones humillantes que para muchas de nosotras fueron traumáticas. Si te agachabas a coger algo del suelo, te decía que te agacharas otra vez para demostrar lo flexible que eras. Y a veces, cuando llegaba con algún alto cargo de fuera de nuestro departamento, nos hacía exhibirnos delante de él. Él decía que eran bromas, pero jamás oí que le dijera cosas similares a los hombres que trabajaban en el equipo", cuenta la joven al citado medio.

A los hombres del departamento, según esta trabajadora, les daba advertencias sobre posibles relaciones con sus compañeras, siendo "desincentivados de acercarse a las 'chicas de Paco". "No se cortaba en exteriorizarlo: a Paco le gustan 'las niñas' y eso es algo que sabía absolutamente todo el mundo en Presidencia del Gobierno", asegura.

La dirección socialista pasó de decir que no tenía "sentido seguir con el procedimiento" una vez Salazar pidió la baja de militancia el pasado jueves a asegurar que seguirá adelante con él, negando un cambio de versión. Las dos denuncias, que llevaban desaparecidas al menos un mes y 15 días, respectivamente, por una supuesta complejidad informática, se han reactivado este mismo lunes, tras las informaciones publicadas por el citado medio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.