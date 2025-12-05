El PP acusa al Gobierno de "espantada" en la última sesión de control del año por la ausencia de varios ministros

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su escaño durante la sesión de control en el Congreso

El contexto Hasta siete ministros faltarán la semana que viene en la sesión de control, la última antes de Navidad. El PP sostiene que es para no dar explicaciones por los "escándalos", en particular el caso de acoso sexual del exdirigente Paco Salazar.

La próxima semana, siete ministros del Gobierno, incluidas las vicepresidentas María Jesús Montero y Sara Aagesen, no asistirán a la última sesión de control en el Congreso antes de Navidad. El Partido Popular califica estas ausencias de "espantada", alegando que buscan evitar dar explicaciones sobre "escándalos" que afectan al Ejecutivo. En particular, critican a Montero y a Pilar Alegría por su supuesta relación con el caso de Paco Salazar, exdirigente socialista acusado de acoso sexual. Según el PP, estas ministras evitan enfrentar el escándalo, y señalan que otros ministros también eluden dar explicaciones sobre sus respectivos ministerios.

Hasta siete ministros del Gobierno se ausentarán la semana que viene de la sesión de control en el Congreso, la última del año antes del parón de Navidad. Así, el miércoles no estarán en la Cámara Baja las vicepresidentas María Jesús Montero y Sara Aagesen, pero tampoco Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska, Óscar Puente, Pilar Alegría ni Carlos Cuerpo. Unas ausencias ante las que el Partido Popular habla de "espantada" para no dar explicaciones por los "escándalos" que afectan al Ejecutivo.

Fuentes del PP inciden especialmente en la ausencia de Montero y de Alegría, a las que vinculan con el caso del exdirigente socialista Paco Salazar, acusado por sus trabajadoras de acoso sexual y machista. Así, acusan a la vicepresidenta primera de "no dar la cara" y la identifican como "una de las responsables, según los medios, de haber protegido" al exasesor de Moncloa.

En cuanto a la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, aseveran que "ha pasado de compartir mesa, mantel y confidencias con el acosador Salazar, conociendo las denuncias interpuestas contra él, a escapar del Congreso". "Con una mano levantan la bandera feminista y con la otra hacen desaparecer denuncias de acoso de sus propias compañeras", sentencia desde Génova.

Sus ausencias, deslizan, "se deben a no querer hacer frente al escándalo que afecta al que hasta hace cuatro días consideraban su compañero". Y recuerdan el contenido de las denuncias de las víctimas de Salazar, que denunciaron a través de los canales internos del PSOE que su entonces jefe "salía del baño a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)".

"No son las dos únicas ministras que huyen del control parlamentario", agregan no obstante los 'populares', que señalan que el resto de miembros del gabinete de Pedro Sánchez que no asistirán "tampoco darán explicaciones de los escándalos que competen a sus respectivos ministerios".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.