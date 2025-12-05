Tarta y música en la pegada de carteles de los partidos al arranque de la campaña electoral en Extremadura

PP, PSOE y Vox han entrado en campaña con la tradicional pegada de carteles; Unidas por Extremadura, por su parte, lo ha hecho con un acto festivo, amenizado por la música de Luis Pastor.

El inicio de la campaña electoral extremeña esta medianoche, con la tradicional pegada de carteles, ha permitido a los partidos políticos y coaliciones pedir el voto de una forma clara y directa, tras más de tres semanas de una precampaña marcada por actos políticos y presencia de líderes nacionales. Estos últimos, en el caso del PP y PSOE, también han querido estar en Extremadura en las horas previas al inicio oficial de la campaña, con actos en Don Benito y Plasencia liderados por Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, respectivamente.

De hecho, el líder nacional del PP ha extendido su agenda y ha acudido a la pegada de carteles de los populares extremeños en Almendralejo mientras que la candidata a revalidar la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha desplazado a Mérida para este mismo fin. Feijóo ha hecho un llamamiento a votar por el "inicio del final del sanchismo" y ha remarcado que el voto al PP extremeño "vale por dos", pues marcará el rumbo político tanto de la comunidad como del conjunto del país. "Una victoria clara y nítida de María Guardiola abriría una etapa de concordia, prosperidad y buena política", ha asegurado.

"O gana María Guardiola con fuerza o pierde Extremadura en el bloqueo, no hay más opciones", ha manifestado Feijóo, quien ha advertido de que cualquier papeleta que no sea la del PP "beneficia al PSOE". En la capital extremeña, la pegada de carteles se ha endulzado con una tarta que familiares, amigos y compañeros de partido han entregado a Guardiola con motivo de su cumpleaños. Algo afónica y muy emocionada, la candidata del PP ha instado al electoral a que confíe en el PP. "Somos gente que queremos trabajar en libertad para transformar esta región y situarla donde siempre tuvo que estar", ha dicho Guardiola, quien ha subrayado que su Gobierno es un Ejecutivo de "hechos y realidades, y que cumple" con la sociedad. "Queremos que la gente acuda a las urnas —el 21 de diciembre— a votar con ganas e ilusión, y siendo conscientes de lo que está en juego, que no es otra cosa que el futuro de nuestra región y de las familias extremeñas", ha agregado.

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, participa en la tradicional pegada de carteles con motivo del inicio de la campaña electoral, este jueves en Mérida

Hasta Mérida también ha viajado el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, tras participar junto a Sánchez en el acto político del Plasencia. Junto a la sede local del PSOE, Gallardo ha puesto el primer cartel electoral y ha descubierto un "cartel digital". Ha abogado por convencer a la izquierda, que Guardiola "cree que está dormida", de que necesita de las políticas públicas para "poder vivir con dignidad". "Cada vez que la derecha ha gobernado en Extremadura ha fracasado" ha insistido, tras lo que ha recalcado que de la candidata popular "no se va a recordar nada porque nada hizo", aunque "intentó hacer trampa con la ilusión y la esperanza de la gente".

El candidato de VOX a la presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, durante la tradicional pegada de carteles que da inicio a la campaña electoral en Extremadura, en Cáceres.

En Cáceres, el candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, ha mostrado su confianza en que miles de extremeños apoyen a su partido en las urnas para traer el cambio a la región y vuelva el "sentido común" a la política extremeña. "Vamos a tener detrás a miles de extremeños que quieren de verdad traer el cambio a Extremadura que María Guardiola nos robó hace dos años y medio", ha asegurado.

La excepción a la pegada de carteles ha venido de la mano de la coalición Unidas por Extremadura (Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde), que ha optado por un acto festivo, con música del cantautor extremeño Luis Pastor, en Cáceres. Su candidata, Irene de Miguel, ha afirmado que Guardiola, tras el 21D, tendrá que "pedir perdón y dimitir" por el adelanto electoral. Guardiola "no solo no va a ganar las elecciones" sino que "vamos a demostrar que Extremadura es una tierra que tiene una fuerza imparable para ser dique de contención ante las derechas", ha dicho De Miguel.

