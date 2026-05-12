El misterioso hundimiento de un buque ruso en el Mediterráneo: transportaría reactores nucleares a Corea del Norte

¿Qué ha dicho? Según la 'CNN', todo se podría explicar si se hubiera dado y ocultado una "intervención militar occidental, inusual y de alto riesgo, para impedir que Rusia envíe su tecnología nuclear a un aliado clave, Corea del Norte".

Un informe de la 'CNN' revela que el buque ruso Ursa Major, hundido frente a España en diciembre de 2024, transportaba componentes de reactores nucleares con destino a Corea del Norte. El naufragio, ocurrido tras explosiones a bordo y a solo 60 millas de la costa española, ha sido calificado de misterioso. El capitán del barco admitió que llevaba piezas nucleares, aunque sin combustible. La 'CNN' sugiere una posible intervención militar occidental para evitar el envío de tecnología nuclear a Corea del Norte. Aviones estadounidenses sobrevolaron la zona y un supuesto buque espía ruso habría provocado nuevas explosiones. La investigación sigue sin esclarecer completamente las causas del hundimiento.

Este martes hemos conocido una investigación publicada por la 'CNN' en la que asegura que un buque ruso que se hundió frente a las costas de España en 2024 llevaba a bordo dos reactores nucleares con destino Corea del Norte. Un misterioso naufragio del que ahora se saben más datos.

Esto sucedió el 23 de diciembre del año 2024. Concretamente, se reportaron una serie de explosiones a bordo del Ursa Major, hasta tres, que derivaron en una operación de rescate para traer hasta tierra a los tripulantes. Ya entonces, hubo dos señales que hicieron saltar la liebre. Primero, que el capitán del propio carguerocomenzó a hablar. Confirmó que transportaba componentes de reactores nucleares y que su destino era el régimen comunista.

Tras conocer esta información, publicada por la cadena 'CNN', laSexta se ha puesto en contacto con fuentes de Defensa que, directamente, nos han dirigido al Ministerio de Transportes. Y es que, fue esta cartera la que contestó a una pregunta parlamentaria del PP sobre este asunto. Fue en febrero y, ya en ese momento, el Ejecutivo confirmó que el capitán del buque Ursa Major habría acabado reconociendo que sí que transporta elementos de reactores nucleares, "similares a los utilizados en submarinos", pero que no tenían combustible nuclear.

La segunda, pasa por otro suceso unas horas después: misteriosamente, desde otro buque ruso, se lanzaron unas bengalas. Acto seguido, se produjeron otras cuatro nuevas explosiones que acabaron con el hundimiento total del barco en cuestión.

¿Intervención militar?

Un naufragio definido como misterioso y que se produjo a solo unas 60 millas de la costa de España, en el mar Mediterráneo. Según el medio estadounidense, tras realizar una investigación periodística, todo se podría explicar si se hubiera dado y ocultado "intervención militar occidental, inusual y de alto riesgo, para impedir que Rusia envíe su tecnología nuclear a un aliado clave, Corea del Norte". Así reza el reportaje publicado, en el que explican que, además, el barco de carga ruso zarpó "apenas dos meses después de que Kim Jong Un enviara tropas" para ayudar a Rusia a perpetrar su invasión sobre territorios ucranianos.

"La reciente actividad militar en torno a sus restos ha intensificado el misterio sobre su cargamento y destino", continúa la 'CNN', que asegura que aviones estadounidenses de reconocimiento nuclear sobrevolaron el barco hundido en al menos dos ocasiones en el último año. Sin olvidar que "una semana después de su hundimiento, un presunto buque espía ruso visitó la zon, provocando cuatro explosiones más".

La investigación reconoce que aún no se han esclarecido las circunstancias que llevaron al hundimiento del Ursa Major en el Mediterráneo. Pero citan a una fuente familiarizada con la investigación hecha por España para asegurar que "podría haber implicado el uso de un tipo de torpedo poco común para perforar el casco del buque".

Hay que recordar que este suceso se produjo en la recta final del mandato en Estados Unidos del presidente Joe Biden y con la guerra entre Rusia y Ucrania en pleno apogeo.

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