La inteligencia estadounidense desdice a Trump: Irán conserva 30 de sus 33 emplazamientos de misiles en Ormuz

Misiles iraníes se exhiben en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Teherán, Irán

¿Por qué es importante? Según el diario 'The New York Times', agencias de inteligencia estadounidenses trasladaron a los principales responsables políticos que Irán ha recuperado el acceso a la mayoría de sus emplazamientos de misiles, lanzadores e instalaciones subterráneas.

La capacidad militar de Irán no está tan devastada como Donald Trump ha afirmado. Según 'The New York Times', agencias de inteligencia estadounidenses informaron a líderes políticos que Irán ha recuperado el acceso a la mayoría de sus emplazamientos de misiles. Irán ha restablecido el acceso operativo a 30 de las 33 bases de misiles en el estrecho de Ormuz y mantiene el 70% de sus lanzadores móviles y arsenal de misiles. Además, ha recuperado el acceso al 90% de sus instalaciones subterráneas. Mientras Trump y su secretario de Guerra afirman que Irán está "diezmado", el ejército estadounidense enfrenta escasez de municiones cruciales.

La capacidad militar de Irán no está tan devastada como Donald Trump ha querido hacer creer hasta ahora. Según publica 'The New York Times', agencias de inteligencia estadounidenses han hecho llegar a los principales responsables políticos a puerta cerrada que los iraníes han recuperado el acceso a la mayoría de sus emplazamientos de misiles, lanzadores e instalaciones subterráneas.

Tanto es así que Irán ha logrado restablecer el acceso operativo a 30 de las 33 bases de misiles que mantiene a lo largo del estrecho de Ormuz. Según fuentes citadas por el medio, hay evidencias que demostrarían que los iraníes pueden utilizar lanzadores móviles dentro de las instalaciones para trasladar misiles a otros lugares. En algunos casos, pueden lanzar misiles directamente desde plataformas de lanzamiento integradas en las instalaciones.

Según las evaluaciones, Irán aún mantiene desplegado alrededor del 70% de sus lanzadores móviles en todo el país y conserva aproximadamente el 70% de su arsenal de misiles anterior a la guerra, un arsenal que incluye tanto misiles balísticos, capaces de atacar a otros países de la región, como una menor cantidad de misiles de crucero, que pueden utilizarse contra objetivos de corto alcance en tierra o mar.

La situación no se queda ahí, ya que Irán también habría recuperado el acceso a aproximadamente el 90% de sus instalaciones subterráneas de almacenamiento y lanzamiento de misiles en todo el país, considerándolas "parcial o totalmente operativas".

Durante semanas, tanto Trump como su secretario de Guerra, Pete Hegseth, han defendido que el ejército iraní estaba "diezmado" y que ya no representaba una amenaza para los intereses estadounidenses.

Es más, según el citado medio, el ejército estadounidense ya ha agotado sus reservas de muchas municiones cruciales, incluidos los misiles de crucero Tomahawk, los misiles interceptores Patriot y los misiles terrestres Precision Strike y ATACMS; mientras que Irán conservaría una considerable capacidad militar.

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