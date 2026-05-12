Montero rectifica tras definir de "accidente laboral" la tragedia de dos guardias civiles en Huelva: "Son muertes en acto de servicio y así debe reconocerse"

Las consecuencias Las principales asociaciones de guardias civiles y el PP han cargado contra la candidata socialista por llamar "accidente laboral" a las muertes de dos agentes que perseguían una narcolancha.

María Jesús Montero, líder del PSOE andaluz, ha rectificado sus declaraciones sobre la muerte de dos guardias civiles en Huelva, calificándola finalmente como "muerte en acto de servicio" tras haberla denominado inicialmente "accidente laboral". Esta corrección se produjo después de críticas de asociaciones de guardias civiles y del PP, quienes consideraron sus palabras inadecuadas. Montero expresó su respeto a las familias de los fallecidos y subrayó la importancia de reconocer el sacrificio de los agentes. A pesar de la rectificación, las críticas continuaron, especialmente por la ausencia de representación del Gobierno en el funeral de los agentes. El Gobierno, a su vez, defendió su compromiso con la Guardia Civil, destacando mejoras laborales y recursos.

María Jesús Montero ha calificado este martes de "muerte en acto de servicio" el fallecimiento de dos guardias civiles el pasado viernes mientras perseguían una narcolancha frente a las costas de Huelva. La líder del PSOE andaluz se ha retractado así tras haber llamado "accidente laboral" al suceso, unas palabras que no han gustado nada a las asociaciones de guardias civiles.

"Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida. Y todos nos tenemos que aliar contra esa lacra de accidentes laborales", afirmó la exministra el luens en el debate electoral de 'Canal Sur'.

Montero ha optado por rectificar en X, donde este martes ha trasladado su "respeto y cariño" a las familias y compañeros de los dos agentes fallecidos. "Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y todas", ha reivindicado.

No obstante, en declaraciones a 'EFE', ha indicado que ella no es la persona "que tiene que calificar" las circunstancias de esos fallecimientos. "Parece que fue un choque de dos embarcaciones de la propia Guardia Civil, lo cual lo diferencia del asesinato de Barbate (en referencia a la muerte de dos agentes en 2024 en una operación contra el narco), donde la lancha se volvió para rematar a los agentes", ha explicado.

Para la socialista, comparar ambos accidentes es "lamentable" y ha pedido esperar a que la investigación arroje luz sobre la muerte de los dos agentes en Huelva antes de "etiquetar las desgracias". Además, ha reivindicado que el Gobierno ha hecho un esfuerzo "considerable por dignificar las condiciones de la Guardia Civil y la Policía, incrementando en 3.500 los efectivos y con un aumento salarial superior al 30%".

Críticas del PP

Pese al cambio de discurso, sus palabras del lunes han generado un aluvión de críticas por parte de las principales asociaciones de guardias civiles y, también, en el PP. "Díganle a la señora Montero que no son accidentes laborales, son asesinatos", ha lanzado Alicia García, portavoz del grupo popular en el Senado. Cuca Gamarra ha subrayado que "los dos guardias civiles perdieron la vida luchando contra el narcotráfico".

Por su parte, el diputado Elías Bendodo ha criticado "que la señora Montero diga sin despeinarse que fue un accidente laboral como si se hubieran resbalado al entrar en la patrullera o como si se les hubiera olvidado poner el cinturón de seguridad".

En redes sociales, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado las palabras de Montero como "rastreras y repugnantes", y el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha asegurado que "no se puede caer más bajo".

Además de sus polémicas palabras, los 'populares' han afeado también la falta de representación del Gobierno en el funeral de los agentes el sábado. En este sentido, la ministra Elma Saiz, ha defendido que "Marlaska estaba coordinando la emergencia" del hantavirus en Canarias.

Asimismo, ha incidido en que "estaban la directora de la Guardia Civil —Mercedes González Fernández— y la secretaria de Estado —Aina Calvo—". "Este Gobierno está comprometido con la Guardia Civil en mejoras laborales y dotación de medios", ha afirmado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.