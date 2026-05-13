Arbeloa: "El socio no es tonto, le duele el maltrato al Madrid y está con Florentino"

El entrenador del Real Madrid coincide con Florentino Pérez al denunciar el 'Caso Negreira': "Todos sabemos lo que ha sucedido durante 20 años, que sepamos".

"¿Siete ligas robadas? Sí, por supuesto". Esto dijo Álvaro Arbeloa esta mañana en la rueda de prensa, compartiendo el discurso de Florentino Pérez en su comparecencia de este miércoles. Volvió a cargar contra el 'Caso Negreira', tal y como hizo su presidente en Valdebebas.

"Todos sabemos lo que ha sucedido durante 20 años, que sepamos. Habrá cosas que no sepamos. Sería bueno que se resolviese el Caso Negreira. A todas luces, no es legal ni tiene sentido para los que formamos parte del fútbol. Parece mentira que sólo el fútbol defienda la legalidad. Es un sentimiento que tenemos todos los madridistas", dijo el entrenador del Real Madrid en la previa contra el Oviedo.

¿Votaría Arbeloa a Florentino Pérez en las elecciones que se celebrarán unas semanas? El entrenador no es socio, pero sí le defiende: "El aficionado madridista se ha dado cuenta de lo que ha hecho Florentino, más allá de los títulos. Si hay alguien capaz de darle la vuelta a esta situación es Florentino Pérez".

"Siempre he dicho que el Madrid es más fuerte cuando su afición y el equipo están juntos. Así ha sido durante la historia, somos una familia. Siempre volvemos, el Madrid siempre vuelve. La exigencia es muy grande, no nos conformamos nunca. Perder duele, más que a otros clubes. Volveremos a ganar con el apoyo de nuestra afición. Hay una doble vara de medir, siempre ha estado ahí. Llevamos dos años sin títulos, otros llevan muchos más. ¿Cuántos han ganado las Champions que tenemos nosotros? Y se pone en tela de juicio la estabilidad del club. Pero el socio no es tonto, entiende y le duele este maltrato", continuó Arbeloa.