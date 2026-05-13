Coalición Canaria pone en el aire su apoyo al Gobierno en el Congreso tras el choque con Clavijo por el hantavirus

Entre líneas Fuentes de la formación ven difícil que la relación con el Gobierno siga como si no hubiera pasado nada y hablan de una falta de confianza brutal que provoca que la relación ya haya cambiado de manera definitiva.

La crisis entre Fernando Clavijo y el Gobierno, a raíz de la gestión del brote de hantavirus, amenaza la relación del Ejecutivo con Coalición Canaria en el Congreso. Aunque el MV Hondius se dirige a Países Bajos, las tensiones persisten con un Clavijo crítico. Fuentes de Coalición Canaria señalan el malestar en las islas, y se podría convocar una Ejecutiva para abordar las opiniones generadas. La confianza se ha deteriorado, y se percibe una estrategia para ridiculizar al presidente canario. Clavijo ha denunciado el "caciquismo" del Gobierno central y ha exigido respeto para Canarias. La relación con Moncloa se considera definitivamente alterada.

La crisis abierta entre Fernando Clavijo y el Gobierno a raíz de la gestión del brote de hantavirus es tal que amenaza con afectar a la relación del Ejecutivo con Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Pese a que el MV Hondius ya se encuentra camino a Países Bajos, donde se espera que llegue el domingo, el cruce de acusaciones sigue vigente con un Clavijo que no rebaja el tono de la crítica.

Fuentes de la formación confirman a laSexta que existe mucho malestar en los dirigentes en las islas y es probable que se convoque una Ejecutiva en los próximos días para compartir la extensa gama de opiniones que se están produciendo. Hay quienes creen que el trato recibido no es compatible con seguir acordando con Moncloa.

Lo que es evidente es que tras un choque de trenes como el que se ha producido, la falta de confianza sea tan brutal que desde Coalición Canaria consideran difícil que la relación con el Gobierno pueda continuar como si no hubiera pasado nada, considerando incluso que se ha desplegado una estrategia para ridiculizar al presidente de Canarias.

En todo caso, el partido decidirá qué posición asumir a partir de ahora, pero consideran que la relación ya ha cambiado de manera definitiva. Hay quien ha sentido un trato irrespetuoso y caciquil a peticiones lógicas del gobierno canario.

El "positivo leve" de EEUU en hantavirus al que se agarra erróneamente Clavijo para atacar a Moncloa

El voto de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados supone algo de aire para un Gobierno cada vez más falto de apoyos, con una crisis galopante con Junts y con el 'no' constante de PP y Vox.

En una comparecencia a petición propia ante el Pleno del Parlamento, Fernando Clavijo ha cargado contra el "caciquismo, la prepotencia y la arrogancia" del Gobierno central durante la gestión del brote de hantavirus y ha exigido "respeto" para la sociedad canaria. "No vamos a aceptar que nadie venga de Madrid a poner en riesgo la seguridad de los canarios y agachar la cabeza", ha defendido.

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