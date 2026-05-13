Montero justifica la ausencia del Gobierno en el funeral de los guardias civiles en Huelva: "Creo que les rendimos el homenaje que correspondía"

¿Qué ha dicho? Recuerda que, aunque no estuvo presente ni el presidente del Gobierno ni ningún ministro, acudieron otras autoridades como la secretaria de Estado de Seguridad y la directora general de la Guardia Civil.

María Jesús Montero ha abordado la controversia por la ausencia del presidente Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno en el funeral de dos guardias civiles fallecidos en Huelva durante una operación contra el narcotráfico. Montero, que ya no forma parte del Ejecutivo, defendió la presencia de autoridades como la secretaria de Estado de Seguridad y la directora general de la Guardia Civil en el acto. Además, aclaró que no quiso calificar las muertes como "accidente laboral" y lamentó el malentendido generado por sus palabras en un debate. Montero reiteró su respeto a la Guardia Civil y a las familias de los agentes fallecidos.

María Jesús Montero se ha pronunciado sobre la polémica ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de miembros del Ejecutivo en el funeral celebrado en Huelva tras la muerte de dos guardias civiles al chocar dos embarcaciones del cuerpo mientras perseguían una narcolancha a 80 millas de la costa.

La candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía ha recordado, en una entrevista concendida a Cadena Ser, que ella ya no forma parte del Gobierno. Sin embargo, ha querido defender al Ejecutivo asegurando que sí que "estuvo presente en el acto" con la presencia de algunas autoridades.

"Estuvo la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González", ha recordado, indicando que cree que a los agentes fallecidos se les rindió "el homenaje que correspondía" después de una lucha tan denodada que llevan los cuerpos y fuerzas de seguridad contra el narcotráfico, "que es una lacra que, entre todos, tenemos que ser capaces de erradicar porque provoca mucho sufrimiento".

Por otro lado, también ha querido aclarar que ella no quiso calificar como "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes "en acto de servicio" en el marco de una actuación contra el narcotráfico en las costas de Huelva, y al respecto ha señalado que ella no tiene "ni opinión ni criterio" ni "conocimiento" para calificar esas muertes como siniestro laboral.

Así lo ha venido a trasladar la también vicesecretaria general del PSOE tanto en su entrevista en Cadena Ser como en Radio Nacional de España (RNE), al hilo de la polémica que han generado sus palabras en el debate del pasado lunes entre candidatos a la Junta que organizó Canal Sur, en el marco de la campaña de las elecciones andaluzas de este próximo domingo, 17 de mayo, en las que habló de "accidente laboral" al pronunciarse sobre lo ocurrido.

María Jesús Montero, quien ya este pasado martes publicó un comentario en su cuenta en la red social 'X' en el que quería puntualizar que las muertes de sendos agentes de la Guardia Civil fueron "en acto de servicio", ha querido incidir este miércoles en lamentar estos fallecimientos de unos "servidores públicos".

De esta forma, ha recordado que ella presentó su "respeto a la Guardia Civil y a las familias" de los agentes, a cuyo funeral en Huelva el pasado sábado acudió, así como que el PSOE suspendió su agenda de campaña ese día porque entendían que "los hechos eran tan graves que requerían ese luto".

Dicho esto, Montero ha señalado que "en ningún momento" quiso en el referido debate de Canal Sur "calificar" de accidente laboral esas dos muertes. "Ni quise ni tengo criterio para calificar nada", según ha aseverado la candidata socialista, que ha explicado que hizo esa alusión a los accidentes laborales al hilo de un comentario que justo antes había realizado el aspirante a la Junta por parte de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo.

"Si se ha podido asociar" esa alusión a los accidentes laborales con el referido suceso de los guardias civiles, Montero considera que ya este martes lo aclaró "totalmente", y en el referido apunte en redes sociales ya transmitió que, "por supuesto, eran fallecimientos en acto de servicio".

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