La tragedia de Adamuz y la muerte de los dos guardias civiles en Huelva se cuelan en el debate electoral de Andalucía

Los detalles Hasta ahora no se había hablado del accidente de Adamuz en la campaña andaluza, pero anoche el candidato del PP y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le preguntó a la candidata del PSOE, María Jesús Montero, si no iba a decir nada sobre Adamuz.

En la campaña electoral andaluza, dos tragedias han generado controversia. La muerte de dos guardias civiles en Huelva durante una persecución a narcotraficantes fue calificada por María Jesús Montero como un "accidente laboral", lo que provocó críticas del PP y Vox. Además, la tragedia de Adamuz, donde murieron 46 personas en un accidente ferroviario, fue utilizada por Juanma Moreno del PP para cuestionar a Montero, lo que generó malestar en el alcalde de Adamuz, quien acusó de manipulación electoral. El debate se ha centrado en el uso político de estas tragedias, destacando la tensión entre candidatos.

Dos tragedias se han cruzado en la campaña andaluza: Adamuz y la muerte de dos guardias civiles el viernes en Huelva en una persecución a unos narcos. Esto, según María Jesús Montero, fue un accidente laboral, y eso le ha valido las críticas de la derecha. La izquierda, por su parte, reprocha a Moreno que haya utilizado por primera vez en campaña la tragedia de Adamuz.

Hasta ahora no se había hablado del accidente de Adamuz en la campaña andaluza, pero anoche el candidato del PP y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le preguntó a la candidata del PSOE, María Jesús Montero, si no iba a decir nada sobre Adamuz.

El comentario disgusta, especialmente, al alcalde de la localidad donde se produjo la tragedia el domingo 18 de enero en la que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos tras la colisión entre un tren Iryo y otro Alvia a la altura de este municipio.

El alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Moreno Reyes, ha señalado que "todos los partidos habían mantenido un respeto al accidente, como debe de ser, y no utilizarlo en campaña electoral". Lo de anoche, ha dicho, le parece "una manipulación tan torticera por racanear cuatro votos".

El todavía presidente de la Junta de Andalucía minimiza el enfado del alcalde socialista. "Imagino que las presiones que este hombre habrá tenido del PSOE habrán sido enormes", ha dicho Moreno este martes.

No es la única tragedia sobre la que sobrevuela el debate andaluz. El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha criticado que hay "mucho aprovechamiento imprudente, vamos a dejarlo ahí en el uso electoral de las víctimas".

Otra, de esta misma semana: la muerte de dos guardias civiles en Huelva mientras perseguían una narcolancha. "Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida", señaló María Jesús Montero anoche.

Este martes, el vicesecretario de Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado que Montero "diga sin despeinarse que fue un accidente laboral". "Debería rectificar urgentemente lo que ha dicho y pedir perdón a las familias", ha añadido.

Un problema para el que desde Vox piden mano dura. Según el candidato de Vox, Manuel Gavira, "ante el narco solo hay dos opciones: el alto o el plomo". Además, el candidato de Vox ha recibido duras críticas por su posición respecto a la regularización de migrantes.

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, le echó en cara que "quiere sacarlos a las 6 de la mañana, meterlo en un invernadero por una miseria y que termine el día y meterlo en un cajón y no volver a verlo". Usted es sobre todo mala persona", le indicó en un debate marcado por las tragedias y la crispación entre los candidatos.

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