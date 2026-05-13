Clavijo sigue en su cruzada particular: "No aceptamos que vengan de Madrid a poner en riesgo la seguridad de los canarios"

¿Qué ha dicho? "No puede llegar alguien a Canarias a decir que no tenemos ni idea, apartarnos, hurtarnos y escondernos la información y encima decir que ahora lo firmas tú", ha dicho Clavijo para explicar su decisión de no autorizar la entrada del buque al puerto tinerfeño de Granadilla.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresó en el Parlamento autonómico su rechazo a que decisiones desde Madrid pongan en riesgo la seguridad de los canarios, refiriéndose al caso del buque Hondius, afectado por un brote de hantavirus. Clavijo criticó la falta de información y la actitud prepotente del Gobierno central, que intentó imponer decisiones sin consultar a las autoridades locales. Cuestionó por qué los pasajeros no fueron atendidos en otros lugares como Países Bajos o Cabo Verde, y denunció la falta de transparencia. A pesar de sus reservas, afirmó que colaboraron para manejar la situación adecuadamente.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este miércoles en el pleno del Parlamento autonómico que su gobierno no acepta "que nadie venga desde Madrid a poner en riesgo la seguridad de todos los canarios y que tengamos que agachar la cabeza, como otros hubiesen hecho".

Clavijo, que ha comparecido a petición propia para informar de su posición en el desembarco del Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha explicado que a lo largo de la crisis no han querido ser "cómplices ante la ausencia de información y ante la soberbia, la arrogancia, la imposición y el desprecio".

"No puede llegar alguien a Canarias a decir que no tenemos ni idea, apartarnos, hurtarnos y escondernos la información y encima decir que ahora lo firmas tú", ha dicho Clavijo para explicar su decisión de no autorizar la entrada del buque al puerto tinerfeño de Granadilla.

Así, ha criticado que hay "muchas preguntas sin respuestas" y ha denunciado que por parte del Gobierno solo han recibido "repuestas arrogantes, prepotentes, caciquismos y mentiras y ocultar la información vital para el operativo y para el pueblo canario que tenía que saber que iba a llegar a nuestras costas".

También se ha preguntado que si los pasajeros eran asintomáticos y sanos y por qué no se dirigieron a Países Bajos o no se les hicieron las PCRs en Cabo Verde. "Nos hemos enterado que un positivo siguió viajando en el crucero", ha dicho en referencia al español que ha dado positivo en hantavirus y se encuentra ingresado en el Hospital Gómez Ulla.

Lo cierto es que en este caso, el español no presentaba síntomas en el crucero, ni siquiera cuando dio un positivo provisional nada más llegar al hospital. Empezó a tener síntomas la noche del lunes al martes.

Aun así, ha dicho, que a pesar de sus reticencias de que el crucero desembarcara en Canarias, "para no enturbiar y no entorpecer y que la situación fuera un éxito, dimos un paso al lado y colaboramos". "Y ahí estaba la autoridad portuaria y la autoridad de salud para dar servicio a todo lo que quería el gobierno", ha añadido.

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