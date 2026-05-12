Los guardias civiles heridos en la persecución a una narcolancha en Huelva se encuentran fuera de peligro y serán trasladados a sus provincias

Un ramo de flores en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, previo a la capilla ardiente y funeral por los dos agentes muertos al chocar dos embarcaciones del cuerpo

Los detalles El agente que resultó herido de menor gravedad será trasladado a un centro hospitalario de la provincia de Alicante, donde tiene su residencia. El agente que resultó herido grave también se encuentra estable y se espera también que a lo largo de esta semana sea trasladado a un centro hospitalario de la provincia de Huelva.

Dos agentes de la Guardia Civil heridos en una colisión durante una persecución marítima en Huelva evolucionan favorablemente y están fuera de peligro. Ambos han sido trasladados a planta en el Hospital de Jerez de la Frontera. El agente con heridas leves será trasladado a Alicante, mientras que el herido grave será llevado a Huelva. El accidente ocurrió el pasado 8 de mayo durante un operativo contra el narcotráfico, cuando dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron, causando la muerte de dos agentes. El Tribunal de Instrucción de Huelva ha abierto diligencias por el fallecimiento de uno de ellos.

Los dos agentes de la Guardia Civil que resultaron heridos en la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo mientras perseguían una narcolancha a 80 millas de las costas de Huelva y que costó la vida de otros dos agentes evolucionan favorablemente y se encuentran ya fuera de peligro, por lo que han pasado a planta del Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde permanecen ingresados desde el pasado viernes. Se espera que esta semana puedan ser trasladados a hospitales de sus provincias.

Así, según han indicado desde el Instituto Armado a Europa Press, el agente que resultó herido de menor gravedad será trasladado a un centro hospitalario de la provincia de Alicante, donde tiene su residencia, ya que pertenece a la comandancia de esa provincia, pero se encontraba comisionado en el Servicio Marítimo de Huelva.

Por otro lado, el agente que resultó herido grave también se encuentra estable y ha sido pasado igualmente a planta y se espera también que a lo largo de esta semana sea trasladado a un centro hospitalario de la provincia de Huelva.

Los hechos se produjeron el pasado viernes, 8 de mayo, durante el transcurso de un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico, en torno a las 11 horas, a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, cuando se inició una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva sobre una narcolancha en alta mar.

Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas, provocando el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en ese momento y otro cuándo era trasladado al hospital. Además, han resultado heridos otros dos agentes, que en estos momentos están siendo atendidos en el hospital de heridas de diversa consideración.

De momento, según han confirmado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instrucción de Huelva, que se encontraba en funciones de guardia el pasado viernes, ha abierto diligencias por el fallecimiento de uno de los agentes de la Guardia Civil.

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