Ábalos escribe su diario en prisión: 'En nombre de Ábalos', una historia real... y que todavía no ha terminado

José Luis Ábalos está narrando su experiencia en prisión a través de un perfil en 'X' llamado "En el nombre de Ábalos". En su mensaje más reciente, el exministro expresa agradecimiento por el buen trato recibido y comenta que su adaptación ha sido menos traumática de lo esperado, aunque menciona el frío de la prisión. Ábalos asegura que su encarcelamiento no lo hará desistir ni callar. La narrativa en redes sugiere un tono literario, similar al de unas memorias. La historia de Ábalos, desde su lealtad como ministro hasta su encarcelamiento preventivo junto a su escudero Koldo, sigue en desarrollo.

José Luis Ábalos está escribiendo su historia en prisión. Y lo está haciendo a través de ese perfil de 'X' rebautizado como "En el nombre de Ábalos" que antes era su cuenta personal y que ahora alguien está plasmando el día a día del exministro en Soto del Real.

Este domingo ha mostrado su "agradecimiento por el buen trato" que está recibiendo en prisión. "Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío. Sigo fuerte y firme y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar...", ha añadido.

Un mensaje con nuevo nombre en redes que suena muy literario. Como si fuera el título de unas memorias, que de escribirse, nos la imaginamos así.

El libro de Ábalos

Érase una vez un ministro, un secretario de organización muy querido y con gran lealtad por su líder hasta que un día su fiel asesor es investigado y él apartado y tachado de corrupto.

Él lo desmentía, pero la investigación seguía y nuevos audios aparecían. Escuchas que mostraban su lado más desconocido con las mujeres y que nos permitieron conocer a Andrea, a Claudia, a Jéssica...

Llegando ya al capítulo más reciente. Fue una investigación y el Tribunal Supremo quien le manda a prisión preventiva. Allí, en Soto del Real, comparte celda con su fiel escudero Koldo.

Eso sí, a esta historia le quedan capítulos por escribir. Porque colorín colorado, esta historia es real y aun no ha terminado.

