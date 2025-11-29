Ahora

Una estrategia similar

De la negación a la ofensiva: Ábalos, el último de una larga lista de acusados que cambiaron de estrategia

El contexto Figuras como Francisco Correa o Ricardo Costa también comenzaron negando toda acción delictiva y acabaron reconociendo los hechos en unos pasos que podría seguir ahora el exministro.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos
José Luis Ábalos ha pasado a la ofensiva contra el Gobierno durante sus últimos días en libertad. No obstante, sus palabras no parece afectar al Ejecutivo.

"Este partido, este Gobierno, jamás se va a dejar chantajear por nadie", ha afirmado María Jesús Montero, vicepresidenta primera. Ahora bien, esta es una afirmación casi exacta a la que María Dolores de Cospedal dijo en tiempos de Mariano Rajoy: "Este partido no acepta chantajes".

Porque lo de amenazar con tirar de la manta cuando los corruptos se ven entre las cuerdas no es nuevo. Luis Bárcenas negaba una financiación irregular y la existencia de una caja B en el PP, pero la cárcel le distanció de Rajoy.

Eso sí, cuando de verdad flaqueó fue cuando vio a su mujer Rosalía Iglesias salpicada. Entonces sí señaló a Rajoy: "¿Cómo no va a conocer la contabilidad B el señor Rajoy?".

También Francisco Correa, cerebro de la Gürtel, pasó de negar las mordidas por obras a cantar cuando se vio acorralado por las pruebas y el juez.

Porque ante pruebas abrumadoras, el desdén de tu partido y la posibilidad de que te reduzcan la condena, es ya un clásico saltar de la negación a la colaboración con la justicia.

Fue el caso de Ricardo Costa, exsecretario general del PP en Valencia. Y si nos remontamos tiempo más atrás, también Luis Roldán. Primero lo negó todo luego intentó esquivar la acción de la justicia fugándose primero a Francia y después a Laos, donde fue detenido. No fue hasta entonces que admitió haber puesto la mano en la caja de los fondos reservados.

