Un detenido en la protesta organizada por las juventudes de Vox frente a Ferraz

¿Qué ha pasado? La concentración ha tenido lugar frente a la sede del PSOE en Madrid al mismo tiempo que se producía la organizada por el PP en el Templo de Debod. En la protesta no ha habido presencia política, salvo por la asistencia de Iván Espinosa de los Monteros.

La protesta convocada este domingo por Revuelta, las juventudes de Vox, frente a la sede del PSOE en Madrid no ha tenido gran acogida, pero se ha saldado con un detenido. Así lo ha confirmado la Delegación del Gobierno en la capital, que también ha ofrecido el dato de asistentes: unos 400.

La concentración ha tenido lugar en Ferraz, como viene siendo habitual por parte de estos grupos, bajo el lema 'Todos contra una organización criminal' y ha concluido tras una hora. Los asistentes han proferido insultos al presidente del Gobierno y han coreado el cántico "Pedro Sánchez a prisión". Además, han acudido con carteles que decían 'Consumado el golpe, estalla la revuelta' o 'Revuelta frente a la organización criminal'.

Asimismo han desplegado una pancarta con la imagen de Sánchez y de su mujer, Begoña Gómez, bajo la palabra 'culpables', u otra con la cara de Sánchez y la acusación de 'Corrupto'. Algunos de los participantes han acudido con banderas preconstitucionales o con billetes falsos de 500 euros y la imagen de Sánchez También se ha increpado a la prensa o a la Policía con gritos de 'Prensa Española, manipuladora'.

En la protesta no ha habido presencia política, salvo por la asistencia de Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz parlamentario de Vox en el Congreso, que también ha acudido a la protesta del PP en el Templo de Debod de Madrid.

La concentración se ha organizado a través de las redes sociales, desde donde se ha llamado a participar ante una sede "corrupta, criminal y antiespañola", en alusión al del PSOE. Los asistentes se han concentrado en la esquina de la calle Ferraz con Marqués de Urquijo. La protesta ha tenido lugar pese a ser un acto no autorizado. La Policía Nacional ha restringido el tránsito de viandantes por la calle Ferraz desde las primeras horas de este domingo la mañana y después han cortado el tráfico.

