Precipitaciones en Galicia

Un frente frío dejará nieve, lluvia y un bajón térmico en la Península la próxima semana

Los detalles La semana estará pasada por agua, ya que nos pasarán varias borrascas muy de cerca, y será fría, con una caída de las mínimas que irá en aumento del lunes al jueves.

Arranca el invierno meteorológico con la llegada de un frente frío este lunes que dejará cielos muy nubosos en el noroeste, con precipitaciones por la mañana en Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares, Región de Murcia y Andalucía, que se extenderán por la tarde al noroeste de Castilla y León y el oeste de Asturias.

Además, también se espera nieve en la Cordillera Cantábrica. En concreto, la cota de nieve se situará en torno a 2.000-2.100 metros en Asturias y Cantabria.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica en su web que las lluvias serán especialmente persistentes en el oeste gallego y habrá tormentas ocasionales, mientras que los restos de otro frente en el Mediterráneo podrán dejar durante la madrugada algún chubasco en el sur de Baleares, en la zona de Palos y el Alborán.

Mientras, en Canarias se esperan intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles, que serán menos probables en las islas orientales, al tiempo que habrá bancos de niebla matinal en el centro de Castilla y León.

La predicción contempla, asimismo, una semana fría, con temperaturas que irán cayendo a lo largo de la semana, desde el lunes hasta el jueves. Además, habrá heladas débiles en las montañas del interior y en zonas próximas, localmente moderadas en los Pirineos y zonas altas de la Ibérica.

En lo referente al viento, se espera de componente sur y oeste en el interior, de componente norte en el Golfo de Cádiz y en Baleares y en el norte mediterráneo. Soplará también moderado en los litorales gallegos y del Cantábrico; moderado en los litorales del mar Balear y del norte mediterráneo y vientos alisios moderados en Canarias.

