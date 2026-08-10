Unos 3.000 militares, 955 guardias civiles y 922 agentes de la Policía Nacional para reforzar la seguridad en Ceuta

Los detalles Este lunes, el Ministerio de Defensa ha cancelado todos los permisos de libranza de los militares desplegados en Ceuta. Quieren reforzar la vigilancia y prevenir un posible nuevo intento de entrada masiva de migrantes.

El Ministerio de Defensa ha cancelado los permisos de libranza de los militares en Ceuta para reforzar la vigilancia ante un posible intento de entrada masiva de migrantes, tras alertas en redes sociales para el 15 de agosto. También se han suspendido los permisos de la Guardia Civil y Policía Nacional. En Ceuta hay casi 3.000 militares, incluyendo la Legión, Regulares, regimientos de caballería, artillería e ingenieros, apoyados por la Unidad Logística y el Cuartel General. La Armada ha desplegado buques en la zona. Hay 955 guardias civiles y 922 policías nacionales, aunque los sindicatos policiales consideran que son insuficientes.

Este lunes, el Ministerio de Defensa ha cancelado todos los permisos de libranza de los militares desplegados en Ceuta. Quieren reforzar la vigilancia y prevenir un posible nuevo intento de entrada masiva de migrantes. Una decisión que llega tras las nuevas alertas que están circulando por las redes sociales para el próximo 15 de agosto. Además, el Ministerio del Interior ha confirmado que se suspenden los permisos de Guardia Civil y Policía Nacional.

Con esos casi 3.000 militares desplegados en la zona. Nos preguntamos quiénes son exactamente los encargados de mantener el control y la seguridad ahora mismo en Ceuta. Con los refuerzos de la última semana, están las siete unidades que viven durante todo el año allí en Ceuta. Por motivos de seguridad, no podemos dar detalles de cuántos militares hay detrás de estos equipos, pero sí vamos a centrarnos en sus funciones, que son muy diferentes entre sí.

Por un lado están los miembros de la Legión y de los Regulares, que aportan la infantería en la zona y suman un total de unos 1.000. Por otro lado, están los diferentes regimientos de caballería, que se encargan del reconocimiento y la movilidad; el de artillería, que proporciona apoyo de fuego y defensa antiaérea; y los ingenieros, que facilitan el movimiento y las infraestructuras necesarias en la zona. En total, son unos 750 u 800 militares y a todos ellos los apoya la Unidad Logística y el batallón del Cuartel General, que son otros 500 militares aproximadamente.

Unos 3.000 militares, 955 guardias civiles y 922 agentes de la Policía Nacional para reforzar la seguridad en Ceuta

Estos últimos garantizan los suministros que tienen que dar a todo el dispositivo y también se encargan de que funcionen. Además, hay que sumar a la Armada, que ya ha desplegado este fin de semana varios buques en la zona.

No podemos olvidarnos de los guardias civiles en la zona. Son 955 actualmente, después de los 250 que esta semana han llegado a Ceuta para reforzar la zona. También la Policía Nacional, que son 922, tras el apoyo de 282 agentes.

Pese a estas cifras, los sindicatos policiales advierten que son totalmente insuficientes. "Desde la Confederación Española de Policía exigimos que se desplieguen hoy mismo todos los efectivos que sean necesarios para recuperar el orden público en Ceuta", ha exigido David Gutieerez, portavoz del Sindicato Policial CEP.

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