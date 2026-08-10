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Sánchez traslada a Colombia la solidaridad de España tras el terremoto: "Nuestro pensamiento está con las víctimas"

Los detalles "España está con Colombia en estos momentos tan difíciles", ha escrito el presidente del Gobierno tras el terremoto que ha dejado decenas de muertos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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El presidente de España, Pedro Sánchez, ha trasladado el "cariño y solidaridad" de España con el pueblo colombiano tras el "terrible terremoto" que ha sacudido el noroeste del país este lunes y ha dejado más de 100 muertos.

A través de un mensaje en redes sociales, Sánchez ha expresado que el pensamiento de los españoles "está con las víctimas, sus familias y todas las personas damnificadas". "España está con Colombia en estos momentos tan difíciles", ha finalizado.

Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha indicado que se encuentra siguiendo la situación en Colombia, a la vez que ha trasladado de igual forma su solidaridad con "el pueblo hermano".

Asimismo, ha recordado que la Embajada de España en Colombia y el Consulado General de España en Bogotá están ya movilizados para ayudar a los españoles en el país. El Consulado ha facilitado a través de redes sociales la línea de teléfono "123" para emergencias así como el teléfono de emergencia consular (+57 316 4733216, solo para españoles) y el correo del Consulado (cog.bogota@maec.es).

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado "profundamente la pérdida de vidas humanas y los daños provocados por el terremoto que ha afectado a Colombia".

"En estos momentos de dolor, tristeza e incertidumbre quiero trasladar mi cariño y solidaridad a todos los colombianos, especialmente a las familias de las víctimas del seísmo", ha escrito en X.

También ha reaccionado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Lamentamos profundamente la pérdida de tantas vidas en el terremoto que ha sacudido Colombia", ha escrito en X. "Todo nuestro apoyo y cariño a las víctimas y a sus familiares allí, en España y en el resto del mundo", ha agregado.

A nivel internacional han sido muchos los que han querido dar sus condolencias. Desde los gobiernos de la práctica totalidad de países de Latinoamérica, con especial mención a Venezuela, que aún no se ha recuperado de su terremoto y ha ofrecido enviar rescatistas. Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y países como Suiza, Italia o la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metsola.

El epicentro del sismo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar, en el noroeste del país, y ha tenido una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en un informe preliminar.

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