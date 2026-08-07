La Policía Nacional localiza a la niña de cinco años sustraída hace tres meses por sus padres biológicos en Oviedo

¿Qué ha pasado? La sustracción de la menor, que vivía con una familia de acogida, se produjo el 30 de abril, cuando agredieron a la educadora que estaba supervisando uno de esos encuentros. Hay dos detenidos, entre ellos la madre de la pequeña.

La Policía Nacional ha encontrado a una niña de cinco años que fue sustraída por su familia biológica hace más de tres meses en Oviedo. La menor, que vivía con una familia de acogida desde hacía 18 meses, fue llevada por sus padres biológicos tras agredir a una educadora en un punto de encuentro familiar el 30 de abril. El suceso fue inesperado para los servicios sociales del Gobierno asturiano, y la familia de acogida quedó afectada. En junio, el padre fue detenido en Siero, cerca de Oviedo, pero fue liberado. La Dirección General de Infancia y Familias denunció el caso, y el Centro Nacional de Personas Desaparecidas difundió un aviso para ayudar en su localización.

La Policía Nacional ha localizado en Llanera (Asturias) este viernes a la niña de cinco años que fue sustraída hace más de tres meses por su familia biológica tras agredir a una educadora en un punto de encuentro familiar en Oviedo, han informado fuentes policiales, que han descartado facilitar más datos mientras no se levante el secreto de sumario que pesa sobre el caso. Dos personas han sido detenidas por su presunta participación en la sustracción de la pequeña, entre ellas la madre de la menor.

La menor, que vivía con una familia de acogida desde hace 18 meses en ese momento, mantenía contactos periódicos con su familia biológica en un punto de encuentro en las instalaciones de una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida y la sustracción se produjo el 30 de abril, cuando agredieron a la educadora que estaba supervisando uno de esos encuentros y se llevaron a la menor.

Los responsables de los servicios sociales del Gobierno asturiano explicaron que lo ocurrido fue "completamente inesperado" en el marco de los encuentros que venían celebrándose entre la menor y sus padres biológicos y que su familia de acogida estaba "afectada" tras el "impacto" que supuso la sustracción de la niña.

Dentro del operativo policial desplegado desde entonces para localizar a la menor, el pasado mes de junio fue detenido el padre de la niña en una zona del municipio de Siero, a pocos kilómetros de Oviedo, aunque posteriormente fue puesto en libertad mientras la madre seguía también en paradero desconocido.

Tras la denuncia interpuesta por la Dirección General de Infancia y Familias del Principado de Asturias, el Centro Nacional del Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente de Interior, difundió en su página web y en las redes sociales un aviso con una imagen y datos de la menor para recabar cualquier información que ayudara a su localización.

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