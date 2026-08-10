Marruecos exige a España el retorno de los menores no acompañados que cruzaron a Ceuta

Sí, pero... Según la Ley de Extranjería, los menores no acompañados son un grupo especialmente vulnerable y no se puede proceder a su devolución inmediata.

El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, exigió a España el retorno de los menores marroquíes no acompañados que se encuentran en su territorio tras la reciente llegada masiva a Ceuta. Ouahbi responsabilizó a las autoridades españolas de la situación de estos menores y afirmó que Marruecos reclamará su retorno por vías legales y políticas. Subrayó que Marruecos está comprometido a recuperar a todos sus menores, incluidos aquellos en centros de acogida en España. Además, destacó la necesidad de una solución inmediata que permita su regreso y preserve las buenas relaciones entre ambos países, señalando que el entorno más adecuado para estos menores es junto a sus familias en Marruecos.

El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reclamó este lunes a España el retorno a Marruecos de los menores marroquíes no acompañados que permanecen en su territorio, tras la inédita llegada masiva registrada recientemente en Ceuta, en el norte de África.

En declaraciones al portal informativo marroquí 'Hespress', Ouahbi responsabilizó a las autoridades españolas de la situación de estos menores y aseguró que Rabat reclamará su retorno por las vías legal y política.

El ministro afirmó que Marruecos mantiene firme su compromiso de recuperar a todos sus menores, incluidos los que llegaron recientemente a Ceuta y los que permanecen en otros centros de acogida de España.

Asimismo, subrayó que Marruecos no está dispuesto a abandonar a los niños, adolescentes y jóvenes marroquíes que se encuentran en España alejados de sus familias y de su país.

Ouahbi señaló que la responsabilidad de España abarca también las condiciones en las que viven estos menores y defendió la necesidad de alcanzar una solución inmediata entre ambos países que permita su regreso y preserve, al mismo tiempo, la cooperación y las buenas relaciones entre Rabat y Madrid.

El ministro sostuvo que el entorno más adecuado para garantizar un futuro mejor a estos menores es el de sus familias y su país, y añadió que el asunto ya ha sido objeto de consultas con su homólogo español, centradas en las vías legales e institucionales para verificar sus identidades y facilitar el retorno a sus hogares en Marruecos.

Procedimiento en España

España ya respondió a la petición marroquí y recordó que, según la Ley de Extranjería, los menores extranjeros no acompañados son un colectivo especialmente vulnerable. Por ello, cualquier decisión sobre su futuro debe estar guiada por el interés superior del menor.

Así, pese a la reclamación de Rabat, España no puede proceder a una devolución inmediata y debe cumplir una serie de garantías legales destinadas a proteger sus derechos.

Durante la avalancha migratoria, que alcanzó su punto álgido el pasado 30 de julio y dejó decenas de muertos, decenas de miles de personas entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos. Más de 70.000 regresaron posteriormente al país magrebí, mientras que el resto permaneció en España.

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