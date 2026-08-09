El parapente, el nuevo vehículo de entrada en Ceuta: la Guardia Civil alerta de este método tras la muerte de un migrante

El contexto Este viernes, un migrante perdió la vida al intentar alcanzar la ciudad autónoma volando desde una zona escarpada en Belyounech (Marruecos).

El pasado viernes, un migrante falleció intentando entrar en Ceuta en parapente, un método que algunas mafias están promoviendo debido al refuerzo de controles fronterizos terrestres y marítimos. El intento se realizó desde Belyounech, Marruecos, con la intención de llegar al espigón de Benzú en Ceuta. Diego Madrazo, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, destaca que las mafias explotan esta peligrosa vía aérea, a pesar de la falta de formación de los migrantes en vuelo. Los agentes solicitan más recursos para detectar estas nuevas rutas, recordando incidentes previos similares en julio.

El pasado viernes, un migrante perdió la vida al intentar entrar en Ceuta volando en parapente. Ante la instalación de boyas en el mar y el fortalecimiento de los controles en la frontera terrestre, este es el único resquicio al que muchos se acogen para intentar alcanzar suelo español.

En el caso que se produjo hace 48 horas, la intentona se produjo desde una zona escarpada en Belyounech (Marruecos), muy cerca de la frontera ceutí, con el objetivo de alcanzar el espigón de Benzú, perteneciente a la ciudad autónoma.

Diego Madrazo, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, explica a laSexta que es el resquicio que algunas mafias encuentran para mantener vivo el negocio del tráfico de personas: "En cuanto se les cierra una puerta se les abre otra, por lo que ahora la detección ya no puede ser solo por mar o solo por tierra, también puede ser aérea".

Esta asociación de guardias civiles teme que las mafias apuesten por esta temerosa práctica de una forma más generalizada. En España un curso para aprender a volar en parapente dura entre 80 y 100 horas. Una formación de la que carecen los jóvenes migrantes que desafían a la muerte.

"No tienen formación en vuelo, a veces les dan un curso de apenas unos minutos antes de lanzarse. Hace poco en Marruecos se desarticuló una red que instruía a los inmigrantes en este tipo de entradas con parapente", argumenta Madrazo.

Ante esta situación, los agentes piden más medios para detectar estas nuevas vías de entrada. En julio, dos sudaneses también murieron en parapente, aunque lo hicieron en territorio marroquí, al tratar de alcanzar Ceuta desde el mismo lugar desde el que se lanzó el hombre que perdió la vida este viernes.

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