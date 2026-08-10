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Los datos del pulso por la migración: España supera en 500 personas a Italia este 2026 pero Roma se impone en el histórico

Los datos El año pasado llegaron a España 37.000 migrantes, mientras que a Italia prácticamente el doble con más de 66.000. Además, en los años 2022 y 2023 las llegadas en Italia triplicaron a las de España.

Los datos del pulso por la migración: España supera en 500 personas a Italia este 2026 pero Roma se impone en el histórico
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El toma y daca entre Italia y España a cuenta de la migración continúa. El país que gobierna la ultra Giorgia Meloni ha sido un importante epicentro migratorio en Europa durante años: estas son las conclusiones a partir de las cifras.

En lo que llevamos de este 2026, España supera a Italia en llegadas irregulares por 500 personas. En Italia han sido 16.500 mientras en España poco más de 17.000.

Sin embargo, los datos muestran que históricamente Italia ha recibido durante años más migrantes irregulares. El año pasado, por ejemplo, en España fueron 37.000 e Italia prácticamente el doble con más de 66.000.

Si se echa la vista un poco más atrás, en los años 2022 y 2023 las llegadas en Italia triplicaron a las de España. Fueron años complicados para Italia, pero el episodio más relevante se produjo en septiembre de 2023 en Lampedusa. En solo tres días llegaron más de 8.000 migrantes a esa pequeña isla, que se vio inmediatamente desbordada.

En aquella ocasión, la Comisón Europea fraguó un plan para apoyar a Italia y reforzar las fronteras exteriores. No está de más recordar que España, a pesar de lo complicado de aquella crisis, nunca suspendió el acuerdo Schengen.

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