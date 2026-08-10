Isabel Díaz Ayuso carga contra España por los controles a Italia lanzando un bulo en 'Twitter'

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha puesto del lado de Giorgia Meloni en el conflicto diplomático que está viviendo con nuestro país. Ayuso considera que el desprestigio internacional de España seguirá creciendo.

Isabel Díaz Ayuso se ha puesto de acuerdo con Giorgia Meloni en su conflicto diplomático con España. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido lanzar un bulo a través de su cuenta de 'Twitter' en el que expone que el enfrentamiento es "muy inteligente" ya que se permite acceder a 70.000 personas a través de Ceuta, pero se prohíbe la entrada a los italianos.

Esto es falso ya que no se ha prohibido la entrada sino que se están estableciendo controles aleatorios. Además, después de un acto realizado para los afectados por los incendios, Ayuso ha vuelto a cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez.

La presidenta madrileña ha afirmado que el desprestigio internacional de España "va a seguir creciendo porque Pedro Sánchez es incapaz de defender nuestras fronteras". A esto se suma que la política de inmigración "descontrolada" del socialista "ataca también a la Unión Europea".

Además, también ha afeado el trato que se le da a los italianos, algo que, en su opinión, "nos aísla de las primeras potencias del mundo".

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