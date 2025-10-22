Trump reprende de nuevo a España por no aumentar el gasto en Defensa y dice que no "juega en equipo" en la OTAN

El contexto El presidente de Estados Unidos ha defendido que España debería ser "sancionada" por no invertir más en Defensa como miembro de la OTAN, incluso llegó a sugerir que "habría que expulsarla".

Donald Trump ha criticado nuevamente a España por no aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB, como acordó la OTAN. Durante una conferencia de prensa, Trump afirmó que España "no es un compañero de equipo". En el Despacho Oval, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente estadounidense expresó su confianza en que Rutte pueda resolver la situación. A pesar de las críticas, el presidente español, Pedro Sánchez, se ha mantenido firme en su decisión, destacando su compromiso con la defensa de la OTAN y el bienestar del Estado, y subrayando que el 2% del PIB es suficiente para cumplir con las capacidades requeridas.

Donald Trump ha reprendido de nuevo a España por no aumentar el gasto en Defensa. "España no es un compañero de equipo", ha manifestado en una conferencia de prensa.

El presidente de Estados Unidos continúa así con sus ataques al país después de que España se negase a elevar el gasto en defensa del 2% al 5% del PIB como acordó la OTAN en la cumbre celebrada en La Haya.

En una intervención en el Despacho Oval junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump, ha indicado que el líder de la Alianza "va a tener que hablar con España", pero confía en que el aumento del compromiso español es algo que Rutte "puede resolver fácilmente".

Esta no es la primera vez que el estadounidense reprende a España por esta decisión. Hace unos días ya señalaba que no estaba siendo "leal". "Es la única. El resto sí que ha subido del 2% al 5%, pero España estaba en desacuerdo con eso. Es muy malo que lo hicieran. Creo que España debe ser reprendida, pero eso depende de ellos, de la OTAN y España", recalcaba en ese momento.

Lo cierto es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dejó claro desde un primer momento que esta subida al 5% no les parecía "razonable", al tiempo que pedían que fuese algo "opcional", lo cual provocó la ira de Trump, que ya amenazaba con "graves consecuencias".

Sánchez se reafirma sobre el gasto en Defensa

A pesar de los ataques de Trump, Pedro Sánchez ha seguido reafirmándose en su decisión. "He dicho muy claramente estar siempre comprometido con la defensa y seguridad de la OTAN, pero al mismo tiempo estamos igual de comprometidos con la defensa de nuestro Estado de bienestar", destacaba.

De hecho, recordaba que es "el presidente que ha cumplido con un acuerdo incumplido por la Administración de Rajoy y asumido en 2014", haciendo hincapié en haber logrado alcanzar el 2% del PIB: "Consideramos que con esos presupuestos ya estamos dando respuesta sobrada a las capacidades que nos pide la OTAN para hacer frente a los desafíos comunes que tenemos", aseguraba de manera rotunda.

