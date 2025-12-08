Ahora

El sheriff de la mano dura convertido en influencer: así es Gregory Bovino, uno de los jefes de las patrullas del ICE más violentas de EEUU

¿Por qué es importante? A pesar de que asegura que solo cumple con la ley, viaja de estado en estado causando el terror entre los migrantes.

El jefe de una de las patrullas fronterizas más agresivas de EEUU Gregory Bovino
Gregory Bovino, el jefe de una de las unidades más agresivas de la campaña migratoria de Trump, es uno de los mandos que se ha tomado demasiado en serio su cometido. En redes sociales se vende como un héroe de acción, como el protagonista de una película. En este sentido, asegura que solo detiene "a los malos" e incluso posa con personas personas negras y latinas para no parecer racista. Sin embargo, su afán por perseguir a los sin papeles le ha costado más de un encontronazo con la Justicia.

Viaja de estado en estado en su propia gira antiinmigración sembrando el terror. "No tienes nada que temer si eres ciudadano estadounidense. Si no lo eres, ten cuidado", es una de sus consignas. Por lo que cuando llega a los barrios donde viven migrantes los recibimientos suelen ser hostiles. Además, siempre va acompañado de una cámara que graba todos sus movimientos. "¡Este es nuestro puto país! ¿Alguien me está grabando? ¡Que sigan grabándome!", ha exclamado en uno de sus vídeos.

Este fin de semana se ha dejado ver en Nueva Orleans, donde cientos de personas han salido a la calle para denunciar su violencia. "Aquí no vas a entrar"; "¿Qué pasa, no quieres enseñar tu cara ahora?", le han espetado algunos ciudadanos. Mientras que desde las casas se ha alertado de la presencia de las patrullas: "¡No abráis la puerta, necesitan permiso para entrar a tu casa!", han clamado.

No obstante, esta visita no ha sido aislada, puesto que, según afirma Bovino, "todas las ciudades están en el punto de mira". Y el resultado de sus actuaciones siempre suele ser el mismo: detenciones arbitrarias, violencia sistemática y personas migrantes inocentes tratadas como criminales. "Arrestad a todo el mundo que os toque, a todos los que queráis, son órdenes generales", son algunas de sus directrices.

Con todo, así es como actúa la patrulla fronteriza y su 'superestrella' Gregory Bovino, el sheriff de la mano dura convertido en influencer del miedo

