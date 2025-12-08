Israel dice haber abatido a un "terrorista de Hamás" en Gaza que planeaba un ataque

Los detalles Según un portavoz del Ejército israelí, "el ataque se realizó para eliminar la amenaza que representaba para las tropas desplegadas en el centro de la Franja de Gaza, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego".

El Ejército israelí ha informado este lunes sobre la muerte de un "terrorista de Hamás" que presuntamente planeaba un ataque inminente contra sus tropas en Deir al-Balah, en la Franja de Gaza. Este incidente se enmarca dentro de las acciones israelíes para eliminar amenazas inmediatas, en conformidad con un acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre. Desde entonces, las tropas israelíes han matado a gazatíes diariamente, elevando el número de fallecidos a 367, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. La situación es especialmente crítica en Rafah, donde Israel mantiene control militar, y las cifras de muertos y heridos desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 ascienden a 70.354 y 171.030, respectivamente.

El Ejército israelí ha comunicado este lunes haber abatido a un "terrorista de Hamás" que supuestamente planeaba un "ataque inminente" contra sus tropas en la zona de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. "El ataque se realizó para eliminar la amenaza que representaba para las tropas desplegadas en el centro de la Franja de Gaza, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego", dijo un portavoz del Ejército israelí a EFE.

Bajo la consideración de que constituyen "amenazas inmediatas", las tropas israelíes han matado a gazatíes a diario desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, con una cifra de fallecidos que el Ministerio de Sanidad del enclave, dependiente de Hamás, ha elevado a 367 en su último recuento oficial, sin incluir los datos de la jornada de este lunes.

Entre ellos se encuentran tanto milicianos como gazatíes civiles que supuestamente cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50% de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel. Parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproxima a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares.

En Rafah (sur de la Franja), que Israel domina como zona militarizada desde abril, aunque llevaba ocupada por el Ejército desde mayo de 2024, las tropas matan casi a diario a presuntos milicianos palestinos que siguen "atrapados" en sus túneles sin que Israel les garantice una salida segura. E

n total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto al menos 70.354 palestinos en ataques israelíes y más de 171.030 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

