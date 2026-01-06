Sánchez carga contra la "ley de la selva" de Trump tras el ataque a Venezuela y anuncia que hablará con Delcy Rodríguez y Edmundo González para una transición

Entre líneas El presidente plantea que España "juegue un papel de mediación" en Venezuela, lo que recuerda al rol de Zapatero, que durante años ha liderado distintas iniciativas para resolver la crisis política en el país.

Pedro Sánchez ha criticado duramente a Donald Trump tras la detención de Nicolás Maduro, acusándolo de querer apropiarse de los recursos naturales de Venezuela. Sánchez calificó de "ilegal" el ataque a Caracas y defendió un orden internacional basado en reglas justas. También rechazó las amenazas de Trump contra Groenlandia, afirmando que España no será cómplice de tales acciones. En cuanto a Venezuela, Sánchez expresó su preocupación y reiteró que España no reconoce al gobierno de Maduro ni acciones militares ilegítimas. Abogó por una transición democrática con elecciones libres y se mostró dispuesto a dialogar con todas las partes involucradas.

Tres días después de la detención de Nicolás Maduro, Pedro Sánchez ha comparecido ante la prensa y ha sido muy crítico con Donald Trump, calificando el ataque del sábado a Caracas de "ilegal", y ha abogado por una transición democrática en Venezuela, que podría ser auspiciada por el Gobierno de España.

El presidente ha defendido "el orden internacional basado en reglas" que debe sustentarse "en la observancia de reglas justas, no en la ley de la selva". Este principio, ha incidido Sánchez, "se puede aplicar a Ucrania, pero también lógicamente a Gaza".

Lo mismo en el caso de Groenlandia, donde ha rechazado las amenazas de Trump contra ese territorio. "No podemos aceptarlo, no lo vamos a hacer. No nos vamos a callar ni a ser cómplices de tal atropello", ha sentenciado.

Sánchez se ha posicionado así durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Coalición de Voluntarios celebrada este martes en París y donde se ha debatido la ayuda de Europa a Ucrania.

Preguntado por la situación en Venezuela, Sánchez se ha mostrado "enormemente" preocupado". Ha insistido en que el compromiso de España con el país bolivariano "es muy claro" y ha recordado que "el Gobierno nunca reconoció a Maduro porque infringió las reglas y porque su elección fue ilegítima".

"Por ese motivo, tampoco puede reconocer la legitimidad de una acción militar que es a todas luces ilegal, que viola el derecho internacional y cuyo único objetivo no parece otro que cambiar el ejecutivo de un país para apropiarse de sus recursos naturales", ha subrayado.

También ha advertido de que "la acción en Caracas supone un precedente terrible y muy peligroso que nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre, como ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo".

Transición democrática en Venezuela

Sobre el futuro de Venezuela, Sánchez ha abogado por el desarrollo de una transición que acabe "con unas elecciones limpias, libres, donde el pueblo venezolano pueda votar en libertad y decidir libremente sobre su futuro".

Con este propósito, el presidente ha confirmado su intención de reunirse con el líder de la oposición venezolana, Edmundo González, y con la actual presidenta, Delcy Rodríguez, ya que, en su opinión, "España puede jugar un papel de mediación, de contribución, que se sustancie en esa transición".

Para Sánchez ha planteado así asumir un rol mediador que recuerda a las iniciativas lideradas por José Luis Rodríguez Zapatero, que incluso afirmó haber mediado con el Gobierno de Maduro para que Edmundo González pudiera venir a España, donde reside actualmente.

Desde 2015, el expresidente socialista ha llevado a cabo distintos procesos bajo el paraguas de UNASUR y la Mesa de Diálogo de Santo Domingo para resolver la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela. No obstante, también ha sido muy criticado en este aspecto por su cercanía al chavismo.

Sánchez ha reiterado que lo más importante es que se abra "un proceso de diálogo sobre el futuro de Venezuela entre venezolanos". "Son ellos y ellas quienes tienen que elegir en unas elecciones quién es su presidente. Por eso nos abrimos a hablar con las distintas partes", ha sentenciado.

Asimismo, ha reivindicado la postura de España en este asunto, afirmando que, aunque con "distintos matices", es la misma que defiende Europa. "Podremos tener distintos matices e intensidades, pero creo que el compromiso con el orden internacional basado en reglas es algo que caracteriza a Europa", ha indicado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.