Trump confirma que no habrá elecciones en Venezuela en 30 días como prevé la legislación: "Yo estoy al mando"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha descartado la convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días, argumentando que el país necesita "recuperar su salud" primero. Tras capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para juzgarlo por narcoterrorismo, Trump visualiza una transición más prolongada, priorizando la reparación de infraestructuras. Ha expresado dudas sobre la capacidad de la líder opositora María Corina Machado para gobernar, sugiriendo que no cuenta con suficiente apoyo. En cambio, su administración mantiene contacto con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, advirtiendo de un "segundo ataque" si el Gobierno chavista no coopera. Trump afirmó que altos funcionarios estadounidenses gestionarán Venezuela temporalmente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha descartado este lunes una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país andino "recupere su salud".

En una entrevista con la cadena NBC News concedida dos días después de que Washington capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo trasladara a EEUU para juzgarlo por narcoterrorismo, el mandatario ha dibujado una transición en Venezuela a más largo plazo y ha vuelto a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras del país.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar", ha dicho Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de comicios en el plazo de un mes. "No, llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse", ha sentenciado.

En los últimos días Trump ha puesto en duda que la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, tenga capacidad para gobernar en Venezuela porque "no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país" y ha dicho que su Gobierno está en contacto con la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que ha advertido con un "segundo ataque" si su Gobierno chavista "no se porta bien".

El republicano, que ha dicho sin ambajes que Washington está ahora mismo "a cargo" de Venezuela, ha afirmado en la entrevista de hoy que figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Guerra, Pete Hegseth, su jefe adjunto de Gabinete, Stephen Miller, o el vicepresidente, JD Vance, estarán al frente de la gestión del país caribeño por un tiempo indeterminado.

Ayer mismo, Trump pareció descartar ya la posibilidad de celebrar pronto elecciones en Venezuela. "Creo que nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero, porque es un desastre. El país es un desastre", aseguró.

Trump asegura que Delcy Rodríguez está "cooperando" con EEUU

En la entrevista con NBC News, Trump ha dicho que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está "cooperando" con las autoridades estadounidenses.

"Tengo la sensación de que está cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva", ha afirmado Trump sobre la que era vicepresidenta de Nicolás Maduro antes de su captura el 3 de enero por parte de las fuerzas estadounidenses.

El mandatario ha agregado que no hubo contacto desde Washington con Rodríguez antes de la operación militar que detuvo a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en su residencia de Caracas, en la que también se bombardearon varios puntos del territorio venezolano.

Rodríguez juró este lunes su cargo de presidenta encargada de Venezuela frente a su hermano, el chavista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que este mismo lunes inauguró un nuevo periodo legislativo dominado por el oficialismo.

"Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria", ha dicho Rodríguez durante el acto, y ha denunciado que Maduro y Flores son "rehenes" en EEUU.

La Administración Trump ya había señalado a Rodríguez como la interlocutora desde Caracas incluso antes de su juramento y por delante de la líder opositora María Corina Machado o de Edmundo González Urrutia, el candidato que se enfrentó a Maduro en las controvertidas elecciones presidenciales de 2024 y que la oposición considera presidente electo de Venezuela.

Tanto Trump como el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, han advertido con dureza a Rodríguez de consecuencias "mucho peores" que las que ha sufrido Maduro si la presidenta encargada no "cumple" con los lineamientos de Washington. El presidente estadounidense también le pidió a Rodríguez "acceso total" al petróleo y otros recursos e infraestructuras venezolanas.

