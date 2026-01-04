Edmundo González reivindica su legitimidad como presidente y pide a las Fuerzas Armadas "lealtad" para una transición democrática

Los detalles El presidente electo recuerda a los militares que su lealtad debe ser "con la Constitución, con el pueblo y con la República" y pide que hagan vale "la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024".

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia ha afirmado su legitimidad como presidente de Venezuela, instando a la Fuerza Armada Nacional y cuerpos de seguridad a reconocer su mandato para iniciar una transición democrática. En un mensaje difundido en redes sociales, ha enfatizado que la lealtad debe ser con la Constitución y el pueblo. González Urrutia ha destacado que su legitimidad proviene del respaldo de millones de venezolanos y ha subrayado la necesidad de respetar el resultado electoral y liberar a los presos políticos. Ha defendido una transición basada en responsabilidad, justicia y reconciliación, y ha pedido construir un país de derechos e instituciones, comprometiéndose a actuar con serenidad y compromiso democrático.

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia ha reivindicado este domingo su "legitimidad" como presidente de Venezuela y ha pedido a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado que le reconozcan y cumplan el mandato expresado en las urnas para abrir una transición democrática.

En un mensaje difundido en redes sociales, González Urrutia se ha dirigido a los militares como su "comandante en jefe" y les ha recordado que su lealtad debe ser "con la Constitución, con el pueblo y con la República".

"Este es un momento histórico", ha afirmado, al tiempo que ha reclamado que se haga valer la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024.

El líder opositor ha sostenido que su legitimidad proviene del mandato popular, de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución, y del respaldo "claro" de millones de venezolanos.

"Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido. Jamás será traicionado. Nos debemos exclusivamente a los venezolanos. La voluntad soberana es sagrada", ha declarado.

González Urrutia ha asegurado que el país atraviesa un nuevo escenario político que ha supuesto "un punto de inflexión" en la historia reciente de Venezuela, aunque ha advertido de que ese contexto no ha sido suficiente para hablar de una normalización democrática plena.

Se ha posicionado así después de que Donald Trump se haya negado a traspasar el poder a la oposición, pese a que María Corina Machado había asegurado que estaban listos para asumir el Gobierno.

Liberación de los presos políticos

Por otra parte, González Urrutia también ha destacado que una transición solo podrá iniciarse si se respeta sin ambigüedades el resultado electoral y se libera a todos los presos políticos.

"Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta", ha señalado, al pedir la liberación inmediata e incondicional de los detenidos por razones políticas, tanto civiles como militares, a quienes ha calificado de "rehenes".

En su intervención, González Urrutia ha defendido que la transición debe construirse "con responsabilidad, firmeza y unidad nacional", y ha subrayado que Venezuela necesita "verdad, justicia y reconciliación sin impunidad" para evitar que el poder vuelva a utilizarse contra la ciudadanía.

El dirigente opositor ha concluido su mensaje asegurando que el país que propone debe ser "de derechos, de instituciones y de esperanza", y ha reiterado su compromiso de actuar con "serenidad, claridad y compromiso democrático" en esta nueva etapa.

