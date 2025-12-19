Zapatero acudirá al Senado y responderá a todas las preguntas del PP en la comisión del caso Koldo

El contexto El expresidente del Gobierno será llamado a declarar a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' para que explique "su relación opaca" con Venezuela, según confirmó la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García.

José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá en el Senado para responder a las preguntas de la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'. El Partido Popular (PP) ha solicitado su presencia para esclarecer su relación con Nicolás Maduro, su implicación en el rescate de Plus Ultra y un supuesto chivatazo al empresario Julio Martínez, detenido en el marco de la investigación a la aerolínea. Zapatero niega haber mediado en el rescate de Plus Ultra y desmiente haber dado un chivatazo sobre operaciones judiciales. Además, rechaza las acusaciones de usar un móvil de prepago para comunicarse con Martínez. La oposición lo vincula a un entramado de corrupción y sostiene que su relación con Venezuela y Plus Ultra genera sospechas.

José Luis Rodríguez Zapatero irá a declarar al Senado. El expresidente del Gobierno confirma a laSexta que contestará a todas las preguntas que le sean planteadas en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', después del anuncio del Partido Popular (PP) de llamar a Zapatero para que explique "su relación opaca" con Nicolás Maduro, "su papel" en el rescate de Plus Ultra y "si participó directa o indirectamente en un chivatazo" al empresario Julio Martínez, detenido en la causa por la que se investiga a la aerolínea.

El expresidente del Gobierno ya negó este jueves haber mediado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, saliendo al paso de las acusaciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre un hipotético chivatazo al empresario Julio Martínez sobre su detención, en alusión a la información de 'El Debate' sobre el encuentro entre Zapatero y Martínez, empresario relacionado con Plus Ultra que acabó siendo detenido.

En declaraciones a laSexta, Zapatero desmiente que diese ningún chivatazo sobre ninguna operación judicial de cuya existencia, además, no tenía constancia. El expresidente asegura que no intervino en el rescate de la aerolínea y que no se ha visto con nadie de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Zapatero también ha negado otra información publicada por el citado medio que recoge que el expresidente se comunicaba con el empresario detenido con un móvil de prepago del que se deshizo tras reunirse con él. Zapatero defiende que jamás ha utilizado teléfonos prepago e insiste en que nunca ha intervenido en el rescate de Plus Ultra.

El líder del PP insinuó el lunes que el expresidente dio un "chivatazo" al detenido para que eliminara pruebas. Y tres días después, su partido le convoca en la comisión de investigación para interrogarle al respecto de unos hechos que ya dan por probados, aunque aún no hay una fecha decidida.

La oposición sitúa a Zapatero dentro del "entramado" de "comisionistas, acosadores, corruptos y conseguidores" formado por Sánchez, y sostiene que "es el único exdirigente socialista que sigue apoyándole" porque, "si cae uno, el otro queda expuesto". En su caso, "la sombra de sospecha" se alarga a su relación con Venezuela y Plus Ultra, que fue rescatada con 53 millones de euros por el Gobierno.

