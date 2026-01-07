Filipinas, Guam o Puerto Rico: las adquisiciones territoriales de EEUU que Trump recuerda siglos después

El contexto El presidente de Estados Unidos (EEUU) quiere hacerse con la isla ártica de Groenlandia, pese a las negativas reiteradas de Europa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca expandir el territorio estadounidense a través de la adquisición de Groenlandia, motivado por sus recursos naturales, nuevas rutas comerciales y el deseo de establecer una presencia militar más allá de la base existente. Además, Trump aspira a dejar un legado comparable al de Thomas Jefferson, quien duplicó el tamaño del país con la compra de Luisiana. Históricamente, Estados Unidos ha adquirido territorios como Alaska y las Islas Vírgenes de Dinamarca, y tras la guerra de 1898, España vendió Filipinas y cedió Puerto Rico y Guam. La Casa Blanca ha insinuado que podrían emplearse tanto medios económicos como militares para lograr estos objetivos.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, quiere de Groenlandia dinero a través de sus recursos naturales y las nuevas rutas comerciales, pero también poder mediante la instalación en el isla ártica de sus militares más allá de la base de la que ya disponen. Sin embargo, hay algo que también desea Trump y es saciar su ego dejando un legado como el de Thomas Jefferson, quien para muchos estadounidenses es casi visto como un santo patrón.

En definitiva, Trump quiere aumentar el tamaño de EEUU aunque sea con tácticas del siglo XIX. Y es que Jefferson fue el tercer presidente estadounidense cuyo mayor logro fue duplicar con creces el tamaño del país. Sobre todo gracias a una compra: la de Lousiana, una extensa colonia francesa por la que EEUU pagó 15 millones. Eso sí, Jefferson en realidad mandó comprar Nueva Orleans, pero Francia quería deshacerse de toda Luisiana porque se revolvía contra Napoleón.

Con 25 millones compensó otro presidente, James Polk, las anexiones forzadas tras la guerra de México y otros terrenos sureños. En concreto, compró al Gobierno mexicano lo que hoy da forma a California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado y Wyoming. Además, por poco más de siete millones del XIX, EEUU se hizo con la vasta Alaska, puesto que a Rusia le era cara de mantener y difícil de defender.

Y si al final Groenlandia acaba en manos de Trump por dinero, no sería la primera vez que Dinamarca venda sus tierras a EEUU, ya que los yanquis ya les compraron lo que hoy son las Islas Vírgenes, por 25 millones en oro de los de 1917. Precisamente, el mismo Trump ya recordaba en su primer mandato que es de entonces de cuando vienen las ansias por Groenlandia.

¿Qué vendió España a EEUU?

Ahora bien, España también vendió tierras a EEUU. Lo hizo tras la catastrófica guerra de 1898 cuando se vendió Filipinas por 20 millones. Más tarde, los españoles cedieron Puerto Rico o la isla de Guam. No obstante, Florida ya la habíamos perdido mucho antes.

El mapa sobre estas líneas muestra en el mapamundi los principales territorios con los que EEUU se hizo a golpe de talonario en siglos pasados. Operaciones por que ahora quieren volver a intentar, ya sea por las buenas -con millones- ya sea por las malas -mediante el uso de la fuerza militar- tal y como ya han advertido desde la Casa Blanca.

