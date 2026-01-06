España pide a Delcy Rodríguez la liberación de los "presos políticos" españoles

Imagen de archivo del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el Pleno del Congreso.

El contexto España tiene distintos intereses en Venezuela, también empresariales, además de una comunidad de unas 150.000 personas. Ahora, Delcy Rodríguez es la presidenta encargada del país tras la captura de Maduro por parte de EEUU.

El Gobierno español ha solicitado a Delcy Rodríguez, nueva presidenta encargada de Venezuela, la liberación de los "presos políticos" españoles en el país. Esta petición surge tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas norteamericanas, acusado de narcotráfico. José Manuel Albares, ministro de Exteriores, anunció su intención de dialogar con Rodríguez, mientras España mantiene intereses empresariales y una colonia de 150,000 personas en Venezuela. El Ejecutivo español confirmó que 14 ciudadanos españoles están detenidos arbitrariamente, y en 2025, se estimó que unos 20 españoles enfrentan encarcelamiento por motivos políticos, incluyendo casos recientes como José María Basoa y Andrés Martínez Adasme.

El Gobierno español ha pedido a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los "presos políticos" españoles en ese país. La gestión se ha realizado tras asumir el poder en Venezuela la que era hasta ahora vicepresidenta de la República, según adelantó el diario español 'El Español' y confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Rodríguez juró este lunes el cargo ante la Asamblea Nacional después de que Nicolás Maduro fuera apresado por las fuerzas norteamericanas y llevado a Estados Unidos, donde está acusado de narcotráfico y otros delitos.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya anunció este lunes que se disponía a hablar con Delcy Rodríguez. España tiene distintos intereses en Venezuela, también empresariales, además de una colonia de unas 150.000 personas. El Ejecutivo asimismo anunció que seguirá manteniendo la interlocución con la oposición venezolana para conseguir un diálogo que posibilite la estabilidad en el país.

El Gobierno de España confirmó que 14 personas de nacionalidad española permanecían detenidas "arbitrariamente" en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país.

En septiembre de 2025, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela mencionaron la existencia de alrededor de 20 ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos. Uno de los últimos casos es la detención de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme en septiembre de 2024, acusados de pertenecer a los servicios secretos españoles y planear un atentado contra Maduro.

