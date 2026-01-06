Ahora

Venezuela

España pide a Delcy Rodríguez la liberación de los "presos políticos" españoles

El contexto España tiene distintos intereses en Venezuela, también empresariales, además de una comunidad de unas 150.000 personas. Ahora, Delcy Rodríguez es la presidenta encargada del país tras la captura de Maduro por parte de EEUU.

Imagen de archivo del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el Pleno del Congreso.Imagen de archivo del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el Pleno del Congreso. EFE/ Sergio Pérez

El Gobierno español ha pedido a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los "presos políticos" españoles en ese país. La gestión se ha realizado tras asumir el poder en Venezuela la que era hasta ahora vicepresidenta de la República, según adelantó el diario español 'El Español' y confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Rodríguez juró este lunes el cargo ante la Asamblea Nacional después de que Nicolás Maduro fuera apresado por las fuerzas norteamericanas y llevado a Estados Unidos, donde está acusado de narcotráfico y otros delitos.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya anunció este lunes que se disponía a hablar con Delcy Rodríguez. España tiene distintos intereses en Venezuela, también empresariales, además de una colonia de unas 150.000 personas. El Ejecutivo asimismo anunció que seguirá manteniendo la interlocución con la oposición venezolana para conseguir un diálogo que posibilite la estabilidad en el país.

El Gobierno de España confirmó que 14 personas de nacionalidad española permanecían detenidas "arbitrariamente" en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país.

En septiembre de 2025, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela mencionaron la existencia de alrededor de 20 ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos. Uno de los últimos casos es la detención de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme en septiembre de 2024, acusados de pertenecer a los servicios secretos españoles y planear un atentado contra Maduro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Felipe VI defiende el aumento del gasto en Defensa ante "una amenaza creciente que llega al corazón de Europa"
  2. Conflicto entre Venezuela y EEUU, en directo | Trump confirma que no habrá elecciones en Venezuela en 30 días como prevé la legislación: "Yo estoy al mando"
  3. Varios testigos escuchan un fuerte tiroteo en los alrededores del palacio presidencial de Venezuela
  4. Lotería del Niño 2026, en directo | El primer premio del sorteo viaja de Alfafar a Rubí, un Gordo muy repartido
  5. Ni el frío ni la lluvia detienen a los Reyes Magos: temperaturas bajo cero y calles llenas de ilusión
  6. Hallan el cuerpo de uno de los dos menores desaparecidos y el casco del barco en el que naufragó la familia española en Indonesia