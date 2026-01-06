España y otros seis grandes países europeos defienden a Groenlandia y Dinamarca ante las amenazas imperialistas de Trump

¿Qué han dicho? Sánchez y los presidentes y primeros ministros de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca defienden que "corresponde a Dinamarca y a Groenlandia, y sólo a ellos, decidir sobre los asuntos que les conciernen".

Los líderes de Europa han mostrado un apoyo unánime a Groenlandia frente a las amenazas expansionistas de Donald Trump. En una declaración conjunta, los mandatarios de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca han defendido la soberanía de la isla, que pertenece a Dinamarca. Rechazan las amenazas de Trump y subrayan que la seguridad del Ártico es crucial para Europa y la seguridad internacional. Destacan que cualquier ataque a Groenlandia sería un atentado contra la OTAN, de la cual Dinamarca forma parte. Esta respuesta se produce tras declaraciones de Stephen Miller sobre el control estadounidense de Groenlandia.

Europa defiende sin fisuras a Groenlandia ante las amenazas expansionistas de Donald Trump. Así lo han hecho saber los presidentes y primeros ministros de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca, que han defendido este martes la seguridad y la soberanía de la isla ártica, bajo soberanía danesa, después de que el presidente estadounidense asegurase tras su ataque a Venezuela el pasado 3 de enero que Washington "necesita Groenlandia por cuestiones de seguridad nacional".

Así lo ha hecho saber el propio Pedro Sánchez en una declaración conjunta firmada con el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el polaco, Donald Tusk; el del Reino Unido, Keir Starmer, y el primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, en la que los siete mandatarios han rechazado las amenazas de Donald Trump a Copenhague y han defendido la autonomía de la región y la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca.

"Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y a Groenlandia, y sólo a ellos, decidir sobre los asuntos que les conciernen", aseguran estos siete dirigentes, que añaden que "a seguridad del Ártico sigue siendo una prioridad fundamental para Europa y es fundamental para la seguridad internacional y transatlántica".

Piden respeto a las leyes internacionales

"Nosotros y muchos otros aliados hemos aumentado nuestra presencia, nuestras actividades y nuestras inversiones para mantener el Ártico seguro y para desalentar a los adversarios. El reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, forman parte de la OTAN", han afirmado los mandatarios, entre los que se encuentra el primer ministro danés, Jens-Frederik Nielsen. "La seguridad del Ártico debe, por tanto, ser alcanzada de forma colectiva, junto a los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos, respetando los principios de la Carta de Naciones Unidas, entre ellos, la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras", han agregado.

"Estados Unidos es un socio esencial en este empeño, tanto como aliado de la OTAN y a través del acuerdo de defensa entre el reino de Dinamarca y Estados Unidos de 1951", han resaltado los gobiernos España, Francia, Alemania, Polonia, Italia, Reino Unido y Dinamarca, recordando así que, en caso de efectuar un ataque contra Groenlandia, sería la propia Casa Blanca, líder histórica de la OTAN, la que estaría atentando militarmente contra la propia Alianza Atlántica.

Esta declaración llega después de que Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos a Trump, asegurase en una entrevista en la televisión estadounidense 'CNN' que Groenlandia debe formar parte de EEUU y que el Ejército estadounidense podría hacerse con el control de la isla en cualquier momento, ya que "nadie va a luchar militarmente contra EEUU por el futuro de Groenlandia". Ahora, con esta respuesta, los líderes europeos dejan claro que no están dispuestos a pasar por el aro de las amenazas imperialistas del líder republicano.

