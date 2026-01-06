Reino Unido y Francia acuerdan la construcción de centros militares en Ucrania cuando se firme un alto el fuego con Rusia

Zelenski, Macron y Starmer firman en el Elíseo la declaración sobre el despliegue de la fuerza tras el alto el fuego en Ucrania

Los detalles Keir Starmer y Emmanuel Macron han hecho el anuncio tras la reunión de la Coalición de Voluntarios y avanzan en la creación de centros militares y una fuerza multinacional de apoyo.

Reino Unido y Francia han anunciado un paso más en su apoyo a Ucrania. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha hecho el anuncio este martes en París, tras una reunión de líderes de la Coalición de Voluntarios para ayudar a Ucrania. Según Starmer, ambos países han firmado una declaración de intenciones para enviar tropas y establecer centros militares en Ucrania si se alcanza la paz con Rusia.

Starmer ha asegurado que el encuentro ha sido "muy constructivo" y ha explicado que abre el camino a un marco legal que permitirá a las tropas británicas, francesas y de otros aliados operar en suelo ucraniano en el futuro.

"Tras un alto el fuego, el Reino Unido y Francia establecerán centros militares en Ucrania y construirán instalaciones protegidas para armas y equipamiento militar para apoyar al país", ha dicho Starmer durante la rueda de prensa.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado que continúan los preparativos para crear una "fuerza multinacional" que garantice la seguridad en Ucrania después de un eventual alto el fuego. "Esta fuerza estará en el aire, en el mar y en tierra, para dar tranquilidad al día siguiente del alto el fuego, lejos de la línea de contacto", ha explicado Macron en el Elíseo, acompañado de Volodímir Zelenski, Keir Starmer y el canciller alemán, Friedrich Merz.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.