Ahora

Tropas aliadas listas

Reino Unido y Francia acuerdan la construcción de centros militares en Ucrania cuando se firme un alto el fuego con Rusia

Los detalles Keir Starmer y Emmanuel Macron han hecho el anuncio tras la reunión de la Coalición de Voluntarios y avanzan en la creación de centros militares y una fuerza multinacional de apoyo.

Zelenski, Macron y Starmer firman en el Elíseo la declaración sobre el despliegue de la fuerza tras el alto el fuego en UcraniaZelenski, Macron y Starmer firman en el Elíseo la declaración sobre el despliegue de la fuerza tras el alto el fuego en UcraniaEuropa Press

Reino Unido y Francia han anunciado un paso más en su apoyo a Ucrania. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha hecho el anuncio este martes en París, tras una reunión de líderes de la Coalición de Voluntarios para ayudar a Ucrania. Según Starmer, ambos países han firmado una declaración de intenciones para enviar tropas y establecer centros militares en Ucrania si se alcanza la paz con Rusia.

Starmer ha asegurado que el encuentro ha sido "muy constructivo" y ha explicado que abre el camino a un marco legal que permitirá a las tropas británicas, francesas y de otros aliados operar en suelo ucraniano en el futuro.

"Tras un alto el fuego, el Reino Unido y Francia establecerán centros militares en Ucrania y construirán instalaciones protegidas para armas y equipamiento militar para apoyar al país", ha dicho Starmer durante la rueda de prensa.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado que continúan los preparativos para crear una "fuerza multinacional" que garantice la seguridad en Ucrania después de un eventual alto el fuego. "Esta fuerza estará en el aire, en el mar y en tierra, para dar tranquilidad al día siguiente del alto el fuego, lejos de la línea de contacto", ha explicado Macron en el Elíseo, acompañado de Volodímir Zelenski, Keir Starmer y el canciller alemán, Friedrich Merz.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un informe de la CIA y la opinión de Marco Rubio fueron determinantes para la designación de Delcy Rodríguez como sucesora de Maduro
  2. España y otros seis grandes países europeos defienden a Groenlandia y Dinamarca ante las amenazas imperialistas de Trump
  3. Felipe VI defiende el aumento del gasto en Defensa ante "una amenaza creciente que llega al corazón de Europa"
  4. El 06703, primer premio de la Lotería del Niño 2026, reparte 2 millones de euros por serie
  5. Más frío que en Moscú: la masa de frío ártico deja la mañana de Reyes más gélida en 40 años
  6. Hallan el cuerpo de uno de los dos menores desaparecidos y el casco del barco en el que naufragó la familia española en Indonesia