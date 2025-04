¿El próximo papa será negro?

A la izquierda, el cardenal Fridolin Among Besungu; a la derecha, el conservador Robert Sarah

Una profecía de 'Nostradamus' habla de un papa negro, pero lo cierto es que nadie puede asegurar nada. Y siendo estrictos, la profecía del papa sucesor de Francisco estaba 'destinada' al año 2024, no a 2025.

Si no son Los Simpson, es Nostradamus. Son los dos 'referentes' que se tienen en cuenta cada vez que ocurre algo. ¿Quién no ha escuchado alguna vez el clásico "Esto ya lo vieron Los Simpson" o "Esto lo vaticinó Nostradamus en sus profecías"? No hay nada científico detrás, pero aun así, llama la atención al ciudadano medio. Ahora, tras la muerte del papa Francisco, vuelve a estar sobre la mesa una supuesta profecía del boticario francés Michel de Nôtre-Dame, supuesto adivino, que advierte de la llegada de un nuevo pontífice negro.

En las profecías de Nostradamus para 2024 (que no para 2025) estaba precisamente la muerte del papa. "Por la muerte de un pontífice muy anciano, será elegido un Romano de buena edad, de él se dirá que debilita su sede, pero mucho tiempo estará sentado y en actividad mordaz". Con este pasaje, se aventuraba a adivinar el fallecimiento de Francisco, entonces con 87 años (ha muerto a los 88 años).

Ahora bien, según recoge el británico 'Daily Mirror', Nostradamus también habría insinuado que el sucesor de este pontífice anciano, que podría ser Francisco, sería un "joven de piel oscura". Y aquí nace la 'profecía del papa negro' que, además, se relaciona con el fin de los tiempos. Aunque no lo olvidemos: son muchas las supuestas profecías que aventuraron el fin del mundo varias veces antes de 2025. Y aquí seguimos.

¿Puede haber un papa negro?

Ahora bien, ¿puede que el próximo papa sea negro? Claro que puede. Pero lo decidirán los cardenales en el próximo Cónclave. Este es el procedimiento a través del cual se elige al papa: los purpurados, 'encerrados' en el Vaticano y sin acceso a información del exterior, votan en secreto durante el tiempo que sea necesario hasta que un candidato obtenga dos tercios de los votos de los electores.

No son pocos los papables, y difieren en función de la fuente a la que se acuda: según el corresponsal Edward Pentin, con una extensa trayectoria como corresponsal desde Roma, actualmente hay 22 candidatos papables, de los cuales 12 son sus favoritos. Si se acude a otras fuentes, pueden sonar otros nombres. Entre los papables de Pentin, hay dos cardenales que podrían convertirse en el primer papa negro de la historia.

Robert Sarah (Guinea)

Fridolin Ambongo Besungu (República Democrática del Congo)

Robert Sarah es un ex alto funcionario del Vaticano, tradicional y ortodoxo, nacido en Guinea. Fue elevado a cardenal por el predecesor de Francisco, Benedicto XVI, con quien escribió en 2019 un libro ('Desde lo más profundo de nuestros corazones') en defensa del celibato sacerdotal. Es uno de los candidatos más ultra que podrían convertirse en papa.

Con 80 años, Sarah se ha mostrado contrario a prácticamente todos los avances sociales, desde el matrimonio homosexual a la eutanasia, pasando por al aborto y el divorcio. Ha llegado a sostener que "no puede ser que haya existido una civilización donde los pueblos hayan legalizado el aborto, donde la homosexualidad y la eutanasia han demolido la familia y han destruido el matrimonio". Dada su proximidad al Opus Dei, se ha mantenido en una postura silenciosa ante la postura del papa.

Por su parte, el congoleño Fridolin Ambongo Besungu, arzobispo de Kinsasa, es definido por el informe de Pentin como un "apasionado promotor de la justicia social", que participa "con valentía" a favor de los pobres y de los que no tienen voz. Fue elevado a cardenal por el papa Francisco en 2019, y un año después, miembro del Consejo de Cardenales. Es abiertamente crítico contra el Gobierno de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, hasta el punto de haber sido acusado de "comportamiento sedicioso".

Sin embargo, también ha sido quien ha liderado las críticas en África contra la 'Fiducia Supplicans', la doctrina aprobada por el papa Francisco que incluye la bendición de homosexuales dentro de la Iglesia católica. Entre estos dos, Sarah parece que tendría más posibilidades de convertirse en el primer papa negro, si bien los candidatos progresistas parten con cierta ventaja, teniendo en cuenta que tres cuartas partes de los cardenales que participarán en el Cónclave fueron directamente nombrados por Bergoglio.