Trasladan a Ghislaine Maxwell, única condenada del caso Epstein, a una prisión de baja seguridad en Texas

Las autoridades de Estados Unidos han trasladado a Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, de una prisión federal en Florida a una cárcel de baja seguridad en Texas. Este movimiento ocurre tras las visitas del fiscal general adjunto Todd Blanche y el abogado David Oscar Markus a Maxwell. Donald Trump, antes de viajar a Escocia, no descartó un posible indulto para Maxwell, condenada a 20 años. Trump ha negado vínculos con Epstein, aunque The Wall Street Journal indica que su nombre aparece en archivos del caso. Epstein fue arrestado en 2019 y murió en su celda, en un hecho calificado oficialmente como suicidio, aunque su hermano Mark Epstein cuestiona esta conclusión.

Otro capítulo más en el caso Epstein. Las autoridades penitenciarias de Estados Unidos han decidido trasladar a Ghislaine Maxwell, expareja del pederasta y única condenada viva por el escándalo, de una prisión federal en Tallahassee a una cárcel de baja seguridad en el estado de Texas, donde cumplen condena reclusos por delitos no violentos.

El traslado de Maxwell se produce poco después de que el fiscal general adjunto, Todd Blanche, se haya reunido hace poco con ella y con su abogado, David Oscar Markus, en las dos visitas que hizo a la mencionada cárcel del estado de Florida.

También llega tras las palabras de Donald Trump, presidente de EEUU, cuando antes de su viaje a Escocia no descartó un posible indulto a la expareja de Epstein, condenada a 20 años de cárcel. "No he pensado realmente en eso. Estoy autorizado a perdonarla, pero no lo he pensado".

"No es momento de hablar de perdones", dijo en su momento Trump sobre la expareja y cómplice de Epstein, sobre un caso que incluso podría salpicarle.

Así se deduce por la información publicada por The Wall Street Journal, medio al que Trump ha presentado una "demanda enérgica" por esa supuesta carta obscena a Epstein. La información con la que cuentan es que el presidente sabía desde mayo que su nombre aparece "en múltiples ocasiones" en los archivos del caso contra el pederasta. Citan a altos funcionarios de su Administración, como la fiscal general Pam Bondi y su número dos, el anteriormente citado Todd Blanche.

Ella, precisamente, ha recibido muchas críticas por parte del movimiento MAGA ante la falta de transparencia después de que el FBI y el Departamento de Justicia concluyeran que no existe esa "lista de clientes" en la que están los nombres de las personas involucradas en las fiestas organizadas por el multimillonario y en la red de tráfico de menores.

El propio Trump solicitó dar carpetazo a esta investigación en lo que ha considerado en distintas ocasiones como un intento de desestabilizar al Gobierno. El portavoz del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó que el magnate está "asustado" por los documentos existentes alrededor del caso.

Epstein, detenido en 2019 y muerto en su celda

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. El multimillonario fue descubierto ahorcado en su celda.

Una muerte que ha sido calificada como suicido a pesar de las dudas de su hermano, Mark Epstein: "La médico forense de la ciudad, Kristin Roman, quien realizó la autopsia junto con Michael Baden en mi nombre declararon que no podían decir que era un suicidio porque se parecía demasiado a un homicidio. Ahí todo cambió. Mi vida habría sido más fácil de haberme dicho 'sí, es un suicidio', pero no pudieron".

"Barbara Sampson, la jefa forense, declaró que se trataba de un suicidio sin explicar qué examen se había realizado. Además ella nunca vio el cuerpo. ¿Qué hizo que llegara a esa conclusión? ¿Fue Bill Barr, quien dijo haber visto el vídeo y que nadie tenía permitido entrar en ese nivel de la prisión ignorando a esos otros 12 reclusos que podrían haberle asesinado?", cuestiona.