Tres agentes heridos y 4,5 toneladas de hachís incautadas: continúa la operación antidroga en Isla Mayor, Sevilla

El contexto Unos agentes fueron atacados por unos narcotraficantes cuando se encontraban en pleno operativo policial por un gran alijo de droga. Las autoridades buscan a dos o más miembros de la banda criminal.

El pasado sábado, tres agentes resultaron heridos durante una operación de vigilancia contra el narcotráfico en Isla Mayor, Sevilla. Un grupo criminal, atrincherado en una "guardería de droga", disparó a un agente, dejándolo en estado crítico y requiriendo cirugía urgente. Otros dos agentes de la unidad GRECO también resultaron heridos; uno con fracturas en las costillas y otro con un desgarro en el bíceps. Los disparos provinieron de un Kalashnikov AK-47. La Policía incautó más de 4.500 kilos de hachís y recuperó vehículos robados. La investigación sigue abierta para identificar y detener a los responsables.

Tres agentes resultaron heridos el pasado sábado cuando se encontraban en una operación de vigilancia de lucha contra el narcotráfico.

El grupo criminal estaba atrincherado en una 'guardería de droga' ubicada en un polígono de Isla Mayor, Sevilla, cuando disparó a uno de los agentes, que fue trasladado al hospital en estado crítico. Finalmente, fue operado de urgencia, tras lo que se encuentra "grave pero estable", aunque tienen que volver a intervenirle porque perdió demasiada sangre.

Horas después, fuentes policiales comunicaron que ascendía a tres el número de policías heridos, también de la unidad GRECO.

Uno de ellos sufrió dos fracturas en las costillas por la esquirla de los disparos que impactaron en su chaleco, que acabó deformado. El otro se desgarró el bíceps cuando se lanzó a uno de los canales de agua para salvar su vida.

Los dos impactos de bala fueron causados por un Kalashnikov AK-47, un arma de origen soviético utilizado en la Segunda Guerra Mundial que es capaz de disparar 600 balas por minuto a una distancia de hasta 500 metros.

El suceso tuvo lugar en torno a las 7:00 horas, cuando la Policía rodeó la nave en la que los implicados se habían atrincherado, situada en el Camino de Toruño, entre Isla Mayor y Aznalcázar. Esto ocurrió después de que siguieran al grupo de delincuentes, que conducían furgonetas cargadas de droga, desde Cádiz. No obstante, tras percatarse de su presencia, abrieron fuego.

Intervenidas 4,5 toneladas de hachís

La Policía Nacional ha incautado más de 4.500 kilos de hachís en el operativo desarrollado. En una nave se ha localizado el cargamento de 3.800 kilos de hachís, ya intervenido, que era transportado en una lancha que fue interceptada por los agentes.

Este domingo ya fueron intervenidos 700 kilos de hachís en esta misma operación, droga que fue encontrada durante los registros practicados, y también se han recuperado dos vehículos que constaban como sustraídos.

La investigación sigue abierta con el objetivo de proceder a la identificación y detención de los autores materiales de los hechos, para lo que se mantiene desplegado un dispositivo policial.

