Ahora

Ahmed al Shara, en EEUU

Trump suspende las sanciones impuestas a Siria durante seis meses, excepto las transacciones con Rusia e Irán

¿Qué han dicho?Las autoridades estadounidenses han recordado que las sanciones continúan para "lo peor de lo peor: Al Assad y sus socios, violadores de Derechos Humanos, traficantes de 'captagon', y otros desestabilizadores regionales".

Trump habla durante una reunión con líderes empresariales en la residencia del embajador de Estados UnidosTrump habla durante una reunión con líderes empresariales en la residencia del embajador de Estados UnidosPhoto by Andrew Harnik/Getty Images

La Administración de Donald Trump ha decidido levantar durante seis meses las sanciones impuestas a Siria, un anuncio realizado mientras que el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, está reunido con el inquilino de la Casa Blanca en su primera visita oficial desde la caída del régimen de Bashar al Assad.

Ha sido la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha informado de que ha "suspendido parcialmente la imposición de las sanciones bajo la ley César durante 180 días", a excepción de las transacciones que involucren a los gobiernos de Rusia e Irán.

Esta medida, ha subrayado, reemplaza a la licencia general emitida en mayo de este mismo año y en la que Washington ordenaba aliviar "de inmediato" las sanciones contra Siria. "Demuestra nuestro compromiso con la continuidad del alivio de las sanciones para Siria", reza un comunicado.

Las autoridades estadounidenses han recordado que las sanciones continúan para "lo peor de lo peor: Al Assad y sus socios, violadores de Derechos Humanos, traficantes de 'captagon', y otros desestabilizadores regionales". También continúan "revisando" la designación de Siria como Estado patrocinador del terrorismo, mientras que la mayoría de productos de la lista de control comercial siguen necesitando una licencia de exportación estadounidense.

"Trump está cumpliendo su compromiso de brindar a Siria 'una oportunidad para alcanzar la grandeza' y permitirle construirse y prosperar mediante el levantamiento de las sanciones estadounidenses y la garantía de que los actores perjudiciales rindan cuentas", ha apuntado la cartera ministerial.

La visita de Al Shara a Washington -- ya había viajado en septiembre a EEUU para participar en la Asamblea General de la ONU -- representa uno de los apogeos de su iniciativa para reincorporar a Siria a la comunidad internacional y despejar las sospechas que pesan sobre su figura por su pasado yihadista.

Al Shara fue nombrado presidente de transición tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezada por Hayat Tahrir al Sham (HTS), entonces liderado por el ahora mandatario, conocido entonces por su nombre de guerra, 'Abú Mohamed al Golani'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Vilaplana declaró que durante las llamadas a Mazón en El Ventorro dedujo que "querían que estuviera en algún sitio y él no quiso ir"
  2. La Conferencia Episcopal muestra su "dolor" ante el caso de abusos del obispo de Cádiz y da "verosimilitud" a la denuncia
  3. Libertad provisional para Sarkozy tras 20 días en prisión
  4. Alcaldes contra presidentes: la historia de los líderes locales que se atrevieron a desafiar al poder
  5. La Fiscalía de Perú investiga a Andrés Iniesta por presunta estafa de 600.000 dólares a empresarios en varios eventos
  6. Gritos racistas, loas a Hitler y estética ultra: así es Núcleo Nacional, el grupo neonazi más activo de Madrid